Wayne Rooney revela por qual time quase jogou antes de se tornar lenda do Manchester United

No fim das contas, o Manchester United teve ótimos motivos para comemorar por ter fechado o acordo antes do Newcastle e não ter esperado mais uma temporada, como planejado inicialmente. Na época, o lendário técnico Sir Alex Ferguson declarou: “Estou muito empolgado. Acredito que contratamos o melhor jovem jogador que este país viu nos últimos 30 anos. Todos estão encantados com essa contratação.”

A avaliação acabou sendo precisa. Ainda adolescente, Rooney evoluiu rapidamente e tornou-se um dos maiores jogadores da história do futebol inglês e uma verdadeira lenda em Old Trafford. Ao longo de 559 partidas pelo clube, marcou 253 gols e conquistou uma série de títulos, incluindo cinco Premier Leagues e a Champions League de 2008, quando o United, repleto de estrelas, venceu o Chelsea nos pênaltis.

Ao relembrar sua relação com Ferguson, Rooney acrescentou: “Sempre me lembro de uma coisa que ele dizia, e repetia algumas vezes: ‘a coisa mais difícil de fazer na vida é trabalhar duro’. Isso ficou comigo. Seja qual for o trabalho, essa frase se aplica a qualquer situação. No futebol, temos talento e habilidade, mas às vezes esquecemos de trabalhar duro todos os dias — e você pensaria que isso seria o normal.

“Você deveria fazer isso jogando em um grande clube, mas se alguns jogadores realmente o faziam? Nem todos. E foi isso que ficou gravado em mim.”