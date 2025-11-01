Wayne Rooney revela por qual time quase jogou antes de se tornar lenda do Manchester United
United quebra o banco por jovem Rooney
Rooney era uma sensação em 2004, após uma temporada de destaque pelo Everton e uma atuação brilhante pela seleção inglesa na Eurocopa em Portugal — até que uma fratura no pé interrompeu precocemente sua participação no torneio. No fim daquela janela de transferências, o atacante entregou um pedido formal para deixar o Everton, e o Manchester United agiu rapidamente, fechando um acordo de £27 milhões em poucos dias.
No entanto, os Red Devils não eram os únicos interessados. O Newcastle também tentou sua contratação, chegando a contar com uma ligação pessoal da lenda do clube Alan Shearer e do icônico técnico Sir Bobby Robson — que, curiosamente, chegou a errar o nome do jovem atacante ao telefone. Rooney revelou que chegou a considerar seriamente a proposta dos Magpies, mas o interesse do clube acabou servindo como catalisador para que o United acelerasse o negócio e garantisse sua assinatura.
'Eu teria ido para o Newcastle'
“Eu certamente teria ido [para o Newcastle]”, revelou Rooney em seu podcast The Wayne Rooney Show. “O Manchester United queria esperar uma temporada e me contratar apenas no ano seguinte. O Newcastle fez uma oferta e, se o United não tivesse entrado na jogada, eu teria ido para lá.
“Os dois clubes estavam competindo entre si. O melhor amigo do meu agente era presidente do Newcastle na época, então tenho certeza de que ele estava sendo incentivado a tentar me contratar também. Eu queria ir para o Manchester United, mas cheguei a conversar com Sir Bobby Robson e Alan Shearer."
“No verdadeiro estilo de Bobby Robson, durante a ligação ele me chamou de ‘Mark’. Na hora, pensei que ele tivesse esquecido meu nome — ou que fosse um gênio, já que esse é o meu nome do meio.”
Rooney realiza seu potencial em Old Trafford
No fim das contas, o Manchester United teve ótimos motivos para comemorar por ter fechado o acordo antes do Newcastle e não ter esperado mais uma temporada, como planejado inicialmente. Na época, o lendário técnico Sir Alex Ferguson declarou: “Estou muito empolgado. Acredito que contratamos o melhor jovem jogador que este país viu nos últimos 30 anos. Todos estão encantados com essa contratação.”
A avaliação acabou sendo precisa. Ainda adolescente, Rooney evoluiu rapidamente e tornou-se um dos maiores jogadores da história do futebol inglês e uma verdadeira lenda em Old Trafford. Ao longo de 559 partidas pelo clube, marcou 253 gols e conquistou uma série de títulos, incluindo cinco Premier Leagues e a Champions League de 2008, quando o United, repleto de estrelas, venceu o Chelsea nos pênaltis.
Ao relembrar sua relação com Ferguson, Rooney acrescentou: “Sempre me lembro de uma coisa que ele dizia, e repetia algumas vezes: ‘a coisa mais difícil de fazer na vida é trabalhar duro’. Isso ficou comigo. Seja qual for o trabalho, essa frase se aplica a qualquer situação. No futebol, temos talento e habilidade, mas às vezes esquecemos de trabalhar duro todos os dias — e você pensaria que isso seria o normal.
“Você deveria fazer isso jogando em um grande clube, mas se alguns jogadores realmente o faziam? Nem todos. E foi isso que ficou gravado em mim.”
Rooney se torna comentarista
Rooney, no entanto, tem encontrado bem menos sucesso em sua carreira como treinador até agora. Após passagens curtas e pouco produtivas no comando do Birmingham City e do Plymouth Argyle, ele também havia dirigido anteriormente o Derby County e o D.C. United, da MLS.
Demitido pelo Plymouth no final de 2024, o ex-atacante de 40 anos ainda não retornou ao banco de reservas. Atualmente, ele tem se dedicado a trabalhos como comentarista de TV e ao seu novo podcast com a BBC. Se decidir ou não voltar a se aventurar no mundo da gestão, ainda é uma incógnita — especialmente após suas recentes experiências frustrantes à beira do campo.