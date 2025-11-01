+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Manchester United v Fenerbahce SKGetty Images Sport
Krishan Davis

Wayne Rooney revela por qual time quase jogou antes de se tornar lenda do Manchester United

Wayne Rooney revelou que esteve muito perto de se juntar a um dos rivais do Manchester United na Premier League antes de concretizar sua transferência do Everton para Old Trafford. O atacante chegou aos Red Devils como um prodígio de 18 anos e acabou se tornando uma verdadeira lenda do clube, com 559 partidas e 253 gols marcados — mas sua trajetória poderia ter seguido um rumo bem diferente

  • United quebra o banco por jovem Rooney

    Rooney era uma sensação em 2004, após uma temporada de destaque pelo Everton e uma atuação brilhante pela seleção inglesa na Eurocopa em Portugal — até que uma fratura no pé interrompeu precocemente sua participação no torneio. No fim daquela janela de transferências, o atacante entregou um pedido formal para deixar o Everton, e o Manchester United agiu rapidamente, fechando um acordo de £27 milhões em poucos dias.

    No entanto, os Red Devils não eram os únicos interessados. O Newcastle também tentou sua contratação, chegando a contar com uma ligação pessoal da lenda do clube Alan Shearer e do icônico técnico Sir Bobby Robson — que, curiosamente, chegou a errar o nome do jovem atacante ao telefone. Rooney revelou que chegou a considerar seriamente a proposta dos Magpies, mas o interesse do clube acabou servindo como catalisador para que o United acelerasse o negócio e garantisse sua assinatura.

  • FBL-BRITAIN-MAN UTD-MAN CITYAFP

    'Eu teria ido para o Newcastle'

    “Eu certamente teria ido [para o Newcastle]”, revelou Rooney em seu podcast The Wayne Rooney Show. “O Manchester United queria esperar uma temporada e me contratar apenas no ano seguinte. O Newcastle fez uma oferta e, se o United não tivesse entrado na jogada, eu teria ido para lá.

    “Os dois clubes estavam competindo entre si. O melhor amigo do meu agente era presidente do Newcastle na época, então tenho certeza de que ele estava sendo incentivado a tentar me contratar também. Eu queria ir para o Manchester United, mas cheguei a conversar com Sir Bobby Robson e Alan Shearer."

    “No verdadeiro estilo de Bobby Robson, durante a ligação ele me chamou de ‘Mark’. Na hora, pensei que ele tivesse esquecido meu nome — ou que fosse um gênio, já que esse é o meu nome do meio.”

  • Rooney realiza seu potencial em Old Trafford

    No fim das contas, o Manchester United teve ótimos motivos para comemorar por ter fechado o acordo antes do Newcastle e não ter esperado mais uma temporada, como planejado inicialmente. Na época, o lendário técnico Sir Alex Ferguson declarou: “Estou muito empolgado. Acredito que contratamos o melhor jovem jogador que este país viu nos últimos 30 anos. Todos estão encantados com essa contratação.”

    A avaliação acabou sendo precisa. Ainda adolescente, Rooney evoluiu rapidamente e tornou-se um dos maiores jogadores da história do futebol inglês e uma verdadeira lenda em Old Trafford. Ao longo de 559 partidas pelo clube, marcou 253 gols e conquistou uma série de títulos, incluindo cinco Premier Leagues e a Champions League de 2008, quando o United, repleto de estrelas, venceu o Chelsea nos pênaltis.

    Ao relembrar sua relação com Ferguson, Rooney acrescentou: “Sempre me lembro de uma coisa que ele dizia, e repetia algumas vezes: ‘a coisa mais difícil de fazer na vida é trabalhar duro’. Isso ficou comigo. Seja qual for o trabalho, essa frase se aplica a qualquer situação. No futebol, temos talento e habilidade, mas às vezes esquecemos de trabalhar duro todos os dias — e você pensaria que isso seria o normal.

    “Você deveria fazer isso jogando em um grande clube, mas se alguns jogadores realmente o faziam? Nem todos. E foi isso que ficou gravado em mim.”

  • Wayne Rooney 2025AFP

    Rooney se torna comentarista

    Rooney, no entanto, tem encontrado bem menos sucesso em sua carreira como treinador até agora. Após passagens curtas e pouco produtivas no comando do Birmingham City e do Plymouth Argyle, ele também havia dirigido anteriormente o Derby County e o D.C. United, da MLS.

    Demitido pelo Plymouth no final de 2024, o ex-atacante de 40 anos ainda não retornou ao banco de reservas. Atualmente, ele tem se dedicado a trabalhos como comentarista de TV e ao seu novo podcast com a BBC. Se decidir ou não voltar a se aventurar no mundo da gestão, ainda é uma incógnita — especialmente após suas recentes experiências frustrantes à beira do campo.

