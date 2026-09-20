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imago-sport-1071272531.jpgAction Plus
Alvino Hanafi
Traduzido por

"Vou copiar as palavras dele!": Marco Silva exige igualdade da arbitragem e proíbe empates no clássico do Porto

Porto x Benfica
Porto
Benfica
Campeonato Português
Marco Silva

O técnico do Benfica, Marco Silva, exigiu total igualdade na arbitragem, ao mesmo tempo em que descartou se contentar com um empate no clássico de domingo contra o FC Porto. O ex-treinador do Fulham também detalhou seu plano tático para superar a pressão agressiva dos campeões.

  • Silva eleva a aposta para o confronto em O Clássico

    O técnico do Benfica, Marco Silva, projetou o explosivo O Clássico de domingo contra o FC Porto, no Estádio do Dragão, com a liderança da Primeira Liga ao alcance. As Águias estão dois pontos atrás dos rivais e podem ultrapassar os campeões com uma vitória.

    Silva confirmou que o meio-campista Enzo Barrenechea passará por uma avaliação física de última hora, enquanto todos os outros integrantes do elenco seguem à disposição.

    Apesar de reconhecer a ligeira vantagem do Porto por jogar em casa, o treinador insistiu que o Benfica entra em campo totalmente focado em conquistar os três pontos.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083246692.jpgZUMA Press Wire

    Técnico exige igualdade na arbitragem e rejeita a opção do empate

    Ao abordar o escrutínio sobre a arbitragem, Silva repetiu explicitamente declarações feitas pelo técnico do Porto, Francesco Farioli, exigindo total imparcialidade dos árbitros durante toda a partida. Ele também rejeitou de forma categórica a ideia de jogar por um ponto em território adversário.

    Ele insistiu que a preparação para cada jogo gira em torno de conquistar a vitória sem sofrer gols.

    "Vou repetir o que foi dito há meia hora pelo técnico Farioli: esperamos igualdade em todos os momentos para as duas equipes", afirmou Silva. "Não há um único jogo para o qual nos preparamos com qualquer outro resultado em mente que não seja a vitória. Nosso objetivo é claramente vencer."


  • Plano tático elaborado para furar o bloqueio defensivo do Porto

    Silva apresentou uma análise detalhada da estrutura tática em duas fases do Porto, reconhecendo o meio-campo físico da equipe e a linha defensiva baixa com cinco homens. No entanto, enfatizou que o Benfica conta com várias soluções ofensivas para superar esquemas de pressão individual.

    Ele também esclareceu que o versátil meio-campista Fredrik Aursnes atuará de forma central, e não na lateral.

    "Ele pode ser um bom lateral, mas sempre será um excelente meio-campista", explicou Silva sobre Aursnes. "Não vamos colocá-lo em uma posição em que ele seja apenas bom. Temos soluções diferentes para superar essa pressão."

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  • imago-sport-1067470830.jpgNurPhoto

    Triunfo europeu não gera excesso de confiança para o dérbi

    Rejeitando as alegações de que os compromissos no meio da semana pela Liga Europa criam fadiga ou euforia, Silva destacou que a concentração doméstica de sua equipe segue inabalável. Ele refutou as sugestões de que o Porto tenha uma vantagem distinta por ter uma semana cheia de treinamentos.

    O ataque líder do campeonato do Benfica busca superar a melhor defesa da divisão em um confronto de alto risco.

    O Benfica tenta executar seu plano de jogo para assumir o controle da corrida pelo título.

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