O técnico do Benfica, Marco Silva, projetou o explosivo O Clássico de domingo contra o FC Porto, no Estádio do Dragão, com a liderança da Primeira Liga ao alcance. As Águias estão dois pontos atrás dos rivais e podem ultrapassar os campeões com uma vitória.

Silva confirmou que o meio-campista Enzo Barrenechea passará por uma avaliação física de última hora, enquanto todos os outros integrantes do elenco seguem à disposição.

Apesar de reconhecer a ligeira vantagem do Porto por jogar em casa, o treinador insistiu que o Benfica entra em campo totalmente focado em conquistar os três pontos.