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"Vou copiar as palavras dele!": Marco Silva exige igualdade da arbitragem e proíbe empates no clássico do Porto
Silva eleva a aposta para o confronto em O Clássico
O técnico do Benfica, Marco Silva, projetou o explosivo O Clássico de domingo contra o FC Porto, no Estádio do Dragão, com a liderança da Primeira Liga ao alcance. As Águias estão dois pontos atrás dos rivais e podem ultrapassar os campeões com uma vitória.
Silva confirmou que o meio-campista Enzo Barrenechea passará por uma avaliação física de última hora, enquanto todos os outros integrantes do elenco seguem à disposição.
Apesar de reconhecer a ligeira vantagem do Porto por jogar em casa, o treinador insistiu que o Benfica entra em campo totalmente focado em conquistar os três pontos.
- ZUMA Press Wire
Técnico exige igualdade na arbitragem e rejeita a opção do empate
Ao abordar o escrutínio sobre a arbitragem, Silva repetiu explicitamente declarações feitas pelo técnico do Porto, Francesco Farioli, exigindo total imparcialidade dos árbitros durante toda a partida. Ele também rejeitou de forma categórica a ideia de jogar por um ponto em território adversário.
Ele insistiu que a preparação para cada jogo gira em torno de conquistar a vitória sem sofrer gols.
"Vou repetir o que foi dito há meia hora pelo técnico Farioli: esperamos igualdade em todos os momentos para as duas equipes", afirmou Silva. "Não há um único jogo para o qual nos preparamos com qualquer outro resultado em mente que não seja a vitória. Nosso objetivo é claramente vencer."
Plano tático elaborado para furar o bloqueio defensivo do Porto
Silva apresentou uma análise detalhada da estrutura tática em duas fases do Porto, reconhecendo o meio-campo físico da equipe e a linha defensiva baixa com cinco homens. No entanto, enfatizou que o Benfica conta com várias soluções ofensivas para superar esquemas de pressão individual.
Ele também esclareceu que o versátil meio-campista Fredrik Aursnes atuará de forma central, e não na lateral.
"Ele pode ser um bom lateral, mas sempre será um excelente meio-campista", explicou Silva sobre Aursnes. "Não vamos colocá-lo em uma posição em que ele seja apenas bom. Temos soluções diferentes para superar essa pressão."
- NurPhoto
Triunfo europeu não gera excesso de confiança para o dérbi
Rejeitando as alegações de que os compromissos no meio da semana pela Liga Europa criam fadiga ou euforia, Silva destacou que a concentração doméstica de sua equipe segue inabalável. Ele refutou as sugestões de que o Porto tenha uma vantagem distinta por ter uma semana cheia de treinamentos.
O ataque líder do campeonato do Benfica busca superar a melhor defesa da divisão em um confronto de alto risco.
O Benfica tenta executar seu plano de jogo para assumir o controle da corrida pelo título.
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