Voltou para casa: os destaques da Inglaterra na conquista da Eurocopa feminina sobre a Espanha

As campeãs mostraram força e frieza em mais uma final, superando a pressão e garantindo o bicampeonato em uma decisão emocionante

Tinha que ser Chloe Kelly, não é? Três anos depois de marcar o gol do título inédito da Inglaterra na Euro de 2022, a atacante brilhou mais uma vez. Neste domingo (27), ela foi a responsável por converter o pênalti decisivo que garantiu a vitória das Lionesses sobre a Espanha por 3 a 1 nas penalidades, após empate em 1 a 1 na prorrogação, na final da Euro 2025. Assim, a equipe comandada por Sarina Wiegman voltou a levantar o troféu.

Desta vez, porém, o roteiro parecia que seria espanhol. Dois anos após vencerem a Inglaterra na final da Copa do Mundo, La Roja abriu o placar ainda no primeiro tempo, com uma bela cabeçada de Mariona Caldentey. A Espanha dominou a etapa inicial e criou boas chances com Esther González, Salma Paralluelo e a própria Caldentey, mas não conseguiu ampliar — e isso custou caro.

A Inglaterra, mesmo pressionada, seguiu viva na partida. E a reação veio após a entrada de Chloe Kelly, que substituiu a lesionada Lauren James. A atacante do Arsenal cruzou com precisão para Alessia Russo empatar de cabeça.

Com o jogo em aberto, o cansaço apareceu dos dois lados — principalmente do lado inglês, que já havia disputado prorrogações nas fases anteriores. Mesmo assim, a equipe mostrou força. O empate levava a decisão para os pênaltis, onde as Lionesses voltaram a brilhar. Kelly converteu com confiança e selou o tricampeonato europeu da treinadora Sarina Wiegman, que segue fazendo história no comando da seleção inglesa.

GOAL avalia os jogadores da Inglaterra no St. Jakob Park...