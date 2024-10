Voltar ao futebol brasileiro é o melhor caminho para Neymar fugir do 'limbo' atual

A expectativa para ver novamente um dos grandes craques dos últimos anos poderia ser bem maior, um ano após sua lesão

Neymar não joga uma partida profissional de futebol há um ano, desde que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo, em 17 de outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 da seleção brasileira para o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Fernando Diniz ainda era o técnico interino do Brasil. Faz tempo.

O retorno aos campos está próximo, previsto ainda para este mês de outubro de 2024. A expectativa para ver novamente um dos grandes craques dos últimos anos, contudo, poderia ser bem maior. Afinal de contas, Neymar joga na Arábia Saudita. Muito longe dos principais holofotes do esporte. Uma liga que ainda é mais conhecida, apesar de todos os seus esforços financeiros, como último passo dos grandes craques antes de uma aposentadoria. E Neymar tem apenas 32 anos.

No Al Hilal, foram apenas cinco partidas até sofrer a lesão a serviço da seleção brasileira. Até eventualmente voltar a vestir a camisa canarinho, a relevância dos jogos que o ex-santista terá pela frente são de baixíssimo apelo para o fã do futebol brasileiro, sul-americano e europeu – cenário no qual estamos inseridos por aqui.