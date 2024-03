Vojvoda descarta saída do Fortaleza, e Atlético-MG avança por Gabriel Milito

Treinador argentino deu sinal positivo para as conversas, mesmo depois de recusar quatro propostas no mercado da bola

Juan Pablo Vojvoda descartou a saída do Fortalez no mercado da bola, e a diretoria do Atlético-MG voltou as atenções para Gabriel Milito, como soube a GOAL. O primeiro contato foi feito ainda nessa quarta-feira (20), dia da demissão de Luiz Felipe Scolari.

O argentino de 43 anos avisou à cúpula que aceitaria treinar o time mineiro. As conversas, no entanto, ainda não estão próximas de um desfecho. A expectativa é que tudo fique alinhado até esta sexta-feira (22), com a possibilidade de chegada do novo comandante ao término da data Fifa, na próxima semana.

O Galo está confiante sobre a possibilidade de desfecho positivo nas tratativas com Gabriel Milito. Por isso, não avançou em conversas com outros treinadores que foram consultados, casos de Pedro Caixinha, hoje no Red Bull Bragantino, e Carlos Carvalhal, sem clube desde que deixou o Olympiacos, da Grécia.

