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Alvino Hanafi

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"Você quer que eu minta ou diga a verdade?" Como debate entre Carlo Ancelotti e Thiago Silva expôs racha no elenco do Brasil

Brasil
T. Silva
C. Ancelotti

Carlo Ancelotti x Thiago Silva se tornou o principal assunto do futebol brasileiro após um choque público sobre a convocação. Enquanto Silva questionou se é possível simplesmente se livrar de todo mundo, Ancelotti insistiu que não olha para a idade ao montar o futuro.

  • Ex-aliados do PSG entram em choque sobre os rumos do Brasil

    Uma discordância pública surgiu entre Carlo Ancelotti e seu ex-zagueiro Thiago Silva sobre a reconstrução da seleção brasileira. A dupla já havia desfrutado de uma relação bem-sucedida no Paris Saint-Germain durante a temporada 2012-13, quando Ancelotti classificou Silva de forma marcante como "o melhor defensor do mundo" ao longo de 34 partidas.

    No entanto, o histórico em comum não impediu Silva de criticar duramente a decisão de Ancelotti de afastar figuras experientes após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo.

    O debate aconteceu quando Ancelotti anunciou uma convocação de 26 jogadores, com dez atletas que atuam no futebol brasileiro, para amistosos contra Austrália e Índia.


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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Silva alerta contra expurgo rápido ao estilo europeu

    Em entrevista à Radio Tupi, após a vitória do Fluminense sobre o Platense na Copa Libertadores, Silva argumentou que o futebol de seleções exige uma transição muito mais gradual. O veterano de 113 partidas pela seleção, que ficou fora da convocação recente para a Copa do Mundo apesar de um forte período por empréstimo no FC Porto, insistiu que a experiência continua sendo vital.

    "Você quer que eu minta ou diga a verdade? Não se pode descartar jogadores de 31, 32 ou 33 anos", declarou Silva. "Na seleção brasileira, as coisas têm que ser feitas passo a passo. Não dá para simplesmente se livrar de todo mundo e trazer jogadores novos."

    "Ele vem do futebol europeu, onde é mais fácil fazer mudanças", acrescentou Silva. "Aqui não funciona assim. Eu não concordo com isso, mas é ele quem está no comando."

  • Ancelotti descarta críticas e detalha sua visão

    Ancelotti respondeu diretamente aos comentários de Silva durante sua entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio. O técnico italiano minimizou a crítica com um simples "Não olho", antes de esclarecer sua estratégia para a próxima Data Fifa.

    Ele enfatizou que, embora os amistosos sirvam para avaliar perspectivas futuras, a idade biológica jamais impedirá que um veterano qualificado dispute grandes torneios.

    "Para os objetivos que temos nestes amistosos, é uma lista equilibrada", explicou Ancelotti. "Em geral, não olho para a idade dos jogadores. Neste momento, a prioridade são os jovens. Mas, se um jogador de 34 ou 35 anos estiver preparado para jogar uma competição importante, ele estará na seleção."


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  • imago-sport-1062854952.jpgBrazil Photo Press

    Dez possíveis estreantes lideram a nova era da Seleção

    Ancelotti reforçou seu foco na juventude ao dar as primeiras convocações para a seleção principal a dez jogadores sem partidas pela equipe principal e com menos de 30 anos. Os goleiros Hugo Souza, Pedro Morisco e Otavio lideram a nova onda ao lado dos defensores Arthur Dias, Jair, Mauro Junior, Matheuzinho e Vitor Reis, do Manchester City.

    No meio-campo, Breno Bidon e Gabriel Bontempo receberam suas primeiras convocações, juntando-se a estrelas já estabelecidas como Vinicius Junior, Endrick, Estevao e Raphinha.

    O Brasil enfrenta a Austrália em 25 e 29 de setembro antes de encarar a Índia em Kolkata, em 3 de outubro, para dar início à sua nova era.

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