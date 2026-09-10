Uma discordância pública surgiu entre Carlo Ancelotti e seu ex-zagueiro Thiago Silva sobre a reconstrução da seleção brasileira. A dupla já havia desfrutado de uma relação bem-sucedida no Paris Saint-Germain durante a temporada 2012-13, quando Ancelotti classificou Silva de forma marcante como "o melhor defensor do mundo" ao longo de 34 partidas.

No entanto, o histórico em comum não impediu Silva de criticar duramente a decisão de Ancelotti de afastar figuras experientes após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O debate aconteceu quando Ancelotti anunciou uma convocação de 26 jogadores, com dez atletas que atuam no futebol brasileiro, para amistosos contra Austrália e Índia.



