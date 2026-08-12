Vlahovic no Besiktas: as primeiras imagens com a nova camisa

Vlahovic, que chegou ao fim de contrato com a Juventus no último dia 30 de junho, finalmente encontra um time depois de uma longa espera e de longas negociações, primeiro com a Juventus pela (frustrada) renovação do contrato e depois com os times que, aos poucos, se interessaram por seus direitos econômicos.





Vlahovic, nascido em 2000, assina com o Besiktas um contrato de três anos no valor de 10 milhões de euros por temporada. A passagem pela Juventus termina depois de quatro temporadas e meia, 168 partidas, 68 gols e uma Copa da Itália na galeria de títulos.







