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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Vlahovic no Besiktas: as primeiras imagens com a nova camisa

Juventus
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D. Vlahovic
Besiktas

O sérvio assina contrato de três anos com o clube turco

Falta muito pouco para o anúncio oficial da contratação de Dusan Vlahovic pelo Besiktas. O clube turco publicou em suas redes sociais vídeos e imagens do atacante sérvio a caminho de Istambul e enquanto acena, vestindo a nova camisa.

  • OS NÚMEROS

    Vlahovic, que chegou ao fim de contrato com a Juventus no último dia 30 de junho, finalmente encontra um time depois de uma longa espera e de longas negociações, primeiro com a Juventus pela (frustrada) renovação do contrato e depois com os times que, aos poucos, se interessaram por seus direitos econômicos.


    Vlahovic, nascido em 2000, assina com o Besiktas um contrato de três anos no valor de 10 milhões de euros por temporada. A passagem pela Juventus termina depois de quatro temporadas e meia, 168 partidas, 68 gols e uma Copa da Itália na galeria de títulos.



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