O ex-goleiro Emiliano Viviano, em entrevista à rádio FirenzeViola, elogiou Fabio Paratici, diretor esportivo da Fiorentina: "Desafio qualquer um a dizer que, no início da janela de transferências, esperaria que a Fiorentina conseguisse vender Piccoli por 18 milhões".
Getty Images
Traduzido por
Viviano elogia Paratici: "Pellegrino lembra Luca Toni"
"Uma ótima operação que confirma o fato de que um bom diretor esportivo é aquele que sabe vender bem, porque comprar é fácil se você tem disponibilidade econômica", acrescenta Viviano. Gosto muito também da contratação de Pellegrino, no ano passado ele demonstrou não ser o clássico 'poste', mas alguém que sabe jogar bem com o resto da equipe, fez muito trabalho de pivô e muitas inversões para os companheiros".
O atacante que chega do Parma tem a aprovação total de Viviano: "Não é muito técnico, mas é o atacante que faz belos gols na área, de longe pode lembrar Luca Toni".
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.