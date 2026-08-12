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Mateo Pellegrino ParmaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Viviano elogia Paratici: "Pellegrino lembra Luca Toni"

Fiorentina
Mercado da bola
M. Pellegrino

O ex-goleiro fala das últimas movimentações da Fiorentina no mercado.

O ex-goleiro Emiliano Viviano, em entrevista à rádio FirenzeViola, elogiou Fabio Paratici, diretor esportivo da Fiorentina: "Desafio qualquer um a dizer que, no início da janela de transferências, esperaria que a Fiorentina conseguisse vender Piccoli por 18 milhões".


  • "Uma ótima operação que confirma o fato de que um bom diretor esportivo é aquele que sabe vender bem, porque comprar é fácil se você tem disponibilidade econômica", acrescenta Viviano. Gosto muito também da contratação de Pellegrino, no ano passado ele demonstrou não ser o clássico 'poste', mas alguém que sabe jogar bem com o resto da equipe, fez muito trabalho de pivô e muitas inversões para os companheiros".


    O atacante que chega do Parma tem a aprovação total de Viviano: "Não é muito técnico, mas é o atacante que faz belos gols na área, de longe pode lembrar Luca Toni".

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