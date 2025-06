As vitórias de times da América do Sul contra europeus no Mundial de Clubes no século 21

Triunfos de sul-americanos contra equipes do Velho Continente se tornaram raras a partir de 2001

Desde que Real Madrid e Peñarol se encararam no Mundial Interclubes de 1960, confrontos entre times de América do Sul e Europa são uma atração do futebol. E os duelos eram equilibrados enquanto a diferença financeira entre os continentes não se tornou tão agressiva.

Desde 2001, foram poucos triunfos de equipes sul-americanas sobre europeus, somando todas as versões dos duelos entre os continentes - Mundial Interclubes (2001 a 2004), Mundial de Clubes (2005 a 2023), Intercontinental (2024) e a nova versão do Mundial (2025). A mais recente foi do Botafogo sobre o PSG em duelo que marcou o encontro dos atuais campeões de Libertadores e Champions League, como o Interclubes clássico.

A seguir, apresentamos as quatro vitórias - todas de brasileiros - que ocorreram nas competições no século 21.