A GOAL revisita os momentos mais dramáticos em que equipes venceram nas fases decisivas da Liga dos Campeões, mesmo estando à beira da eliminação

A Champions League é única quando se trata de espetáculo. Com os melhores times da Europa em campo, os torcedores costumam ser presenteados com grandes jogadas ofensivas e muitos gols. É a competição mais cobiçada pelos jogadores, e isso faz com que eles deem algo a mais para entrar para a história.

Embora, em alguns momentos, o jogo defensivo seja prioridade para garantir vantagem, na maior parte do tempo, os times bem montados protagonizam duelos equilibrados e eletrizantes. Também não é raro ver favoritos atropelando adversários mais fracos com atuações implacáveis, especialmente nas primeiras fases do torneio.

Mas o que acontece quando o roteiro se inverte? Um dos fenômenos mais raros na Liga dos Campeões é a "injustiça": jogos em que um time domina do início ao fim, mas acaba derrotado por um adversário que mal passou do meio de campo.

Em alguns casos especiais, esses times resistentes, corajosos e – acima de tudo – sortudos conseguiram vitórias improváveis com apenas um chute no gol. Com isso em mente, a GOAL reuniu as 10 vitórias mais "injustas" da história da Champions League...