Vitória na partida de ida contra o Lyon: Wolfsburg busca uma despedida perfeita para Popp

E não é só Popp, que no verão vai para o Borussia Dortmund após 14 anos na “Cidade do Automóvel”, que sonha com uma grande vitória contra o time de ponta francês após o 1 a 0 (1 a 0) na noite de terça-feira. “Estamos em ótima fase”, disse a jogadora da seleção nacional Janina Minge: “Não há motivo para acharmos que não possamos repetir um jogo assim.”

Na disputa pela vaga nas semifinais, o VfL saiu na frente graças a uma grande demonstração de garra. Mas em Wolfsburg está claro para todos que a vantagem por si só não será suficiente contra o time recordista de títulos da Liga dos Campeões. “Sabemos que esse foi o primeiro passo, e já o demos”, explicou o técnico Stephan Lerch na Disney+. Sua equipe também “tentará jogar com coragem” na partida de volta em Lyon, no dia 2 de abril (21h). “Mas sabemos que lá será muito intenso.”