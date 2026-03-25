Alexandra Popp estava radiante. Envolta em um casaco preto, a jogadora-chave do VfL Wolfsburg, que estava lesionada, abraçou sua companheira de equipe Svenja Huth e a apertou com força contra si. Na arquibancada, a jogadora de 34 anos teve que torcer de longe — mas a esperança de que ela mesma possa voltar a pisar no gramado da Liga dos Campeões está de volta após a vitória das Lobas na partida de ida das quartas de final contra o OL Lyonnes.
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Vitória na partida de ida contra o Lyon: Wolfsburg busca uma despedida perfeita para Popp
E não é só Popp, que no verão vai para o Borussia Dortmund após 14 anos na “Cidade do Automóvel”, que sonha com uma grande vitória contra o time de ponta francês após o 1 a 0 (1 a 0) na noite de terça-feira. “Estamos em ótima fase”, disse a jogadora da seleção nacional Janina Minge: “Não há motivo para acharmos que não possamos repetir um jogo assim.”
Na disputa pela vaga nas semifinais, o VfL saiu na frente graças a uma grande demonstração de garra. Mas em Wolfsburg está claro para todos que a vantagem por si só não será suficiente contra o time recordista de títulos da Liga dos Campeões. “Sabemos que esse foi o primeiro passo, e já o demos”, explicou o técnico Stephan Lerch na Disney+. Sua equipe também “tentará jogar com coragem” na partida de volta em Lyon, no dia 2 de abril (21h). “Mas sabemos que lá será muito intenso.”
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Wolfsburg teve sorte no gol de Beerensteyn
No entanto, o desempenho na Volkswagen Arena pode dar ânimo à equipe de Lerch. Graças a uma defesa compacta, o VfL resistiu à pressão constante das francesas lideradas pela ex-jogadora do Wolfsburg Jule Brand, e por sua vez criou várias situações de perigo em contra-ataques. No gol desviado de Lineth Beerensteyn (14'), porém, também houve uma pitada de sorte.
O fato de o Wolfsburg ter desperdiçado algumas situações de transição e, com isso, a chance de ampliar ainda mais a vantagem, não incomodou muito Lerch. A alegria prevaleceu, explicou ele: “Não é todo dia que se vence o Olympique de Lyon. Agora vamos aproveitar o momento.”
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Popp fica de fora devido a problemas
Foi exatamente isso que Popp fez após o apito final, no meio do grupo de suas companheiras. Pouco antes do confronto com o Lyon, o Wolfsburg havia anunciado que a atacante ficaria “fora de ação por algumas semanas” — uma lesão muscular está impedindo a ex-capitã da seleção alemã de participar de sua turnê de despedida do VfL, e a partida de volta também chegará cedo demais para ela.
Com a perspectiva de continuar a jornada na Liga dos Campeões, o alívio de Popp era palpável quando ela abraçou sua companheira de longa data, Huth. “Omis with love” (Omis com amor), escreveu Popp sobre a cena no Instagram. Huth, de 35 anos, renovou recentemente seu contrato no Wolfsburg por mais um ano. Popp, por sua vez, irá se juntar ao clube do seu coração, o BVB, que atualmente luta na Regionalliga West pelo acesso à 2.ª Bundesliga. Ela já disputou 112 partidas da Liga dos Campeões – resta saber se mais uma será adicionada a essa lista.
Alexandra Popp: seus números no VfL Wolfsburg
Jogos
389
Gols
194
Assistências
99
Cartões amarelos
42
Cartões amarelos e vermelhos
1
Cartões vermelhos
1