+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Paris Saint-Germain FC v Botafogo FR: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Vitória do Botafogo sobre o PSG vira provocação após vice do Flamengo na Copa Intercontinental

O Flamengo perdeu a Copa Intercontinental de 2025 nos pênaltis para o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League 2024/25, e viu a derrota ganhar novos contornos nas horas seguintes à final, quando o rival Botafogo relembrou a vitória histórica sobre o clube francês, conquistada meses antes, e teve jogadores utilizando as redes sociais para provocar após o vice-campeonato rubro-negro.

  • FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP

    Derrota rubro-negra na Copa Intercontinental

    O Flamengo ficou com o vice-campeonato da Copa Intercontinental de 2025, torneio reconhecido pela Fifa como Mundial de Clubes, ao ser superado nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League 2024/25. Após empate no tempo regulamentar e na prorrogação, a decisão terminou com triunfo francês nas cobranças, com destaque ao goleiro Matvei Safonov que fez quatro defesas.

    A derrota encerrou a campanha rubro-negra na competição e reacendeu comparações com outros confrontos envolvendo o PSG ao longo da temporada, especialmente um duelo recente no qual o clube francês havia sido derrotado por um rival histórico do Flamengo.

    • Publicidade
  • Botafogo PSG CWCGetty

    Botafogo, PSG e a frase que voltou à tona

    Em 19 de junho, cerca de dois meses após o título europeu do PSG, o Botafogo enfrentou os franceses e venceu por 1 a 0, em um jogo marcado pelo domínio parisiense e pela eficiência alvinegra. O duelo era válido pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes 2025, nos Estados Unidos. À época, o então técnico Renato Paiva antecipou o que seria o feito com uma frase que se tornaria simbólica: “o cemitério do futebol está cheio de favoritos”.

    A vitória, construída em um contexto de forte pressão do PSG, ganhou novo peso após a final intercontinental perdida pelo Flamengo, servindo de referência para comparações e debates entre torcedores nas redes sociais.

  • Jogadores do Botafogo provocando o Flamengo nas redes sociais, 2025Reprodução/Instagram

    Provocações nas redes após a final

    Depois da decisão da Copa Intercontinental, o Botafogo, seus jogadores e até atletas que não estão mais no clube usaram as redes sociais para relembrar o triunfo sobre o PSG em tom de provocação. O goleiro John, hoje no Nottingham Forest, publicou um stories com uma defesa feita contra os franceses, acompanhada de um emoji em tom irônico.

    O volante Danilo Barbosa reagiu com um emoji bem-humorado ao compartilhar um vídeo do pênalti defendido por Matvey Safonov, na cobrança de Luiz Araújo, na final contra o Flamengo. Já Artur Victor repostou um reels com o gol de Igor Jesus — autor do tento que garantiu a vitória alvinegra sobre o PSG. Cuiabano também participou das provocações, com fotos celebrando o triunfo obtido nos Estados Unidos, enquanto o próprio Igor Jesus publicou um stories comemorando o gol decisivo.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0