Vitória do Botafogo sobre o PSG vira provocação após vice do Flamengo na Copa Intercontinental

O Flamengo ficou com o vice-campeonato da Copa Intercontinental de 2025, torneio reconhecido pela Fifa como Mundial de Clubes, ao ser superado nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League 2024/25. Após empate no tempo regulamentar e na prorrogação, a decisão terminou com triunfo francês nas cobranças, com destaque ao goleiro Matvei Safonov que fez quatro defesas.

A derrota encerrou a campanha rubro-negra na competição e reacendeu comparações com outros confrontos envolvendo o PSG ao longo da temporada, especialmente um duelo recente no qual o clube francês havia sido derrotado por um rival histórico do Flamengo.