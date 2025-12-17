Vitória do Botafogo sobre o PSG vira provocação após vice do Flamengo na Copa Intercontinental
- AFP
Derrota rubro-negra na Copa Intercontinental
O Flamengo ficou com o vice-campeonato da Copa Intercontinental de 2025, torneio reconhecido pela Fifa como Mundial de Clubes, ao ser superado nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League 2024/25. Após empate no tempo regulamentar e na prorrogação, a decisão terminou com triunfo francês nas cobranças, com destaque ao goleiro Matvei Safonov que fez quatro defesas.
A derrota encerrou a campanha rubro-negra na competição e reacendeu comparações com outros confrontos envolvendo o PSG ao longo da temporada, especialmente um duelo recente no qual o clube francês havia sido derrotado por um rival histórico do Flamengo.
- Getty
Botafogo, PSG e a frase que voltou à tona
Em 19 de junho, cerca de dois meses após o título europeu do PSG, o Botafogo enfrentou os franceses e venceu por 1 a 0, em um jogo marcado pelo domínio parisiense e pela eficiência alvinegra. O duelo era válido pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes 2025, nos Estados Unidos. À época, o então técnico Renato Paiva antecipou o que seria o feito com uma frase que se tornaria simbólica: “o cemitério do futebol está cheio de favoritos”.
A vitória, construída em um contexto de forte pressão do PSG, ganhou novo peso após a final intercontinental perdida pelo Flamengo, servindo de referência para comparações e debates entre torcedores nas redes sociais.
- Reprodução/Instagram
Provocações nas redes após a final
Depois da decisão da Copa Intercontinental, o Botafogo, seus jogadores e até atletas que não estão mais no clube usaram as redes sociais para relembrar o triunfo sobre o PSG em tom de provocação. O goleiro John, hoje no Nottingham Forest, publicou um stories com uma defesa feita contra os franceses, acompanhada de um emoji em tom irônico.
O volante Danilo Barbosa reagiu com um emoji bem-humorado ao compartilhar um vídeo do pênalti defendido por Matvey Safonov, na cobrança de Luiz Araújo, na final contra o Flamengo. Já Artur Victor repostou um reels com o gol de Igor Jesus — autor do tento que garantiu a vitória alvinegra sobre o PSG. Cuiabano também participou das provocações, com fotos celebrando o triunfo obtido nos Estados Unidos, enquanto o próprio Igor Jesus publicou um stories comemorando o gol decisivo.