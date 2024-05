Vitor Roque: por que o garoto brasileiro do Barcelona não ganha espaço com Xavi?

O atacante de 19 anos teve um início promissor na Catalunha, mas quase não entrou em campo nos últimos meses

Havia um tigre no Estádio Olímpico Lluís Companys. Em um dos vídeos de anúncio de contratação, o Barcelona confirmou a chegada do jovem atacante Vitor Roque, conhecido como 'Tigrinho', do Athletico-PR, com a sobreposição de um tigre cinematográfico abrindo caminho através de Montujic, os ruídos da multidão misturados com os rosnados de uma fera imaginária. Isto foi um sucesso nas redes sociais e provocou a irritação de uma base de torcedores desesperada por uma contratação em janeiro.

Vitor Roque, quando finalmente chegou após meses de especulação, parecia ser a presença estimulante que a equipe de Xavi precisava. Aqui estava um jovem e habilidoso atacante brasileiro, um jogador que havia rejeitado o Real Madrid e estava pronto para liderar o Barça na era pós-Robert Lewandowski.

Quatro meses depois, porém, os torcedores do Barça ainda estão esperando para ver o jovem de 19 anos em ação. O brasileiro tem sido, na melhor das hipóteses, uma figura periférica na Catalunha, mais frequentemente uma presença mal-humorada no banco dos culés do que o avançado de elite que foi comparado a Ronaldo Nazario no Brasil. Ele deveria ser a estrela que todos esperavam; em vez disso, Vitor Roque mal teve oportunidade de chutar uma bola.

E agora fala-se que ele poderá deixar o Barcelona - seja por empréstimo ou permanentemente - neste verão europeu. Então, o que deu tão errado em tão pouco tempo?

