Virgil van Dijk pode não ser mais invencível, mas renovar com o zagueiro ainda é obrigação do Liverpool

O veterano zagueiro tem estado vulnerável nas últimas semanas, mas continua sendo o defensor mais influente da Premier League

Virgil van Dijk parou para falar com os repórteres após a derrota do Liverpool na Premier League contra o Fulham no domingo passado. Pela enésima vez nesta temporada, foi questionado sobre seu futuro. Nesta ocasião, ele realmente teve uma novidade.

"Há progresso," disse Van Dijk em resposta a uma pergunta sobre uma possível renovação de contrato. Quando perguntado se isso significava que ele ficaria além do final da temporada, Van Dijk respondeu: "Não sei, veremos. Ouça (risos), essas são discussões internas e veremos."

Van Dijk não revelou muito, mas ainda assim parecia muito nas circunstâncias. Os torcedores do Liverpool foram mantidos completamente no escuro durante as contínuas negociações de contrato do clube, não apenas com Van Dijk, mas também com Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold. Assim, a mera menção da palavra "progresso" veio como um grande incentivo para uma torcida cada vez mais ansiosa - especialmente porque veio após uma derrota amargamente frustrante.

No entanto, o fato de Van Dijk ter contribuído para uma exibição defensiva terrível em Craven Cottage levou alguns comentaristas a questionarem se dar ao jogador de 33 anos um novo contrato vantajoso seria realmente uma boa ideia. Afinal, contra o Fulham não foi a primeira vez que Van Dijk parecia vulnerável durante o primeiro verdadeiro oscilação do Liverpool na campanha 2024/25...