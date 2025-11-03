Virgil van Dijk detona críticas ao Liverpool após vitória que encerrou série negativa
Salah e Gravenberch ajudam Liverpool a encerrar sequência de derrotas
O Liverpool voltou a vencer ao derrotar o Aston Villa de Unai Emery por 2 a 0 no último sábado (01). Os gols de Mohamed Salah e Ryan Gravenberch deram um alívio ao time de Arne Slot após uma sequência de oito partidas complicadas, marcada também por derrotas para o Galatasaray, na Champions League, e para o Crystal Palace, na Copa da Liga Inglesa.
Van Dijk rebate a cobertura sobre a perda de desempenho
A sequência preocupante de resultados do Liverpool chegou a tal ponto que Virgil van Dijk revelou ter convocado uma reunião entre os jogadores após a derrota por 2 a 1 para o Manchester United. Desde então, o capitão holandês tem criticado a reação exagerada ao momento difícil vivido pelo clube, comparando a cobertura da imprensa à de um time lutando contra o rebaixamento.
Em entrevista à TNT Sports após a vitória sobre o Aston Villa, Van Dijk desabafou: “O que notei nas últimas semanas, especialmente, é que há muito barulho sobre o qual não temos controle, e precisamos lidar com isso como equipe. Algumas dessas opiniões são absolutamente ridículas, mas é algo com que temos que conviver. Esse ruído externo pode atingir certos jogadores, pode afetar o grupo — e é por isso que precisamos permanecer unidos.”
O zagueiro prosseguiu: “Ninguém entra em campo querendo perder. Ninguém quer decepcionar os torcedores. Trabalhamos duro para vencer, mas não há garantias. Jogamos na Premier League, o mais alto nível do futebol mundial, e é difícil manter a calma — mas precisamos fazer isso se quisermos voltar ao topo. Esse é o nosso objetivo, e é algo para construir ao longo da temporada.”
Van Dijk também fez um alerta sobre o ambiente de críticas constantes que envolve o futebol atual: “Vivemos em um mundo em que todos têm uma opinião em várias plataformas e acham que sabem mais. Temos que tentar nos afastar disso e focar no trabalho que estamos fazendo. Na temporada passada, tudo era positivo — sol e arco-íris em todos os lugares. Agora, parece que, de acordo com o que se fala lá fora, estamos brigando contra o rebaixamento. É assim que o mundo funciona hoje.”
Treinador do Liverpool elogia os torcedores por apoiarem a equipe
Reconhecendo que ele e seus jogadores foram abalados pelas recentes oscilações, o técnico do Liverpool, Arne Slot, fez questão de elogiar os torcedores de Anfield pelo apoio incondicional demonstrado no momento em que a equipe mais precisava — especialmente durante a vitória sobre o Aston Villa.
Questionado sobre a importância da torcida no resultado, Slot respondeu: “Muito, claro. Especialmente porque aconteceu quando o placar ainda estava 0 a 0 — não quando você está vencendo ou liderando a liga, mas quando passa por uma fase difícil como clube, como equipe. E, como faço parte disso, também é um momento difícil para mim.”
O treinador destacou o caráter especial da relação entre o clube e seus torcedores: “Receber o apoio que os jogadores tiveram, e que eu também tive, é algo que torna este clube diferente. Eles não esquecem o que você já fez e ajudam, principalmente, quando as coisas não estão indo bem.”
Slot concluiu lembrando o peso emocional das últimas semanas: “Tivemos momentos complicados, não estávamos vencendo — na verdade, estávamos perdendo. E então, sentir que os torcedores entenderam isso e quiseram nos apoiar, talvez até a mim pessoalmente, mostra exatamente o que faz do Liverpool um clube tão especial.”
Alexander-Arnold e Xabi Alonso retornam ao Anfield
O Liverpool busca embalar após a vitória sobre o Aston Villa e pretende manter o bom momento quando receber o Real Madrid em um aguardado confronto pela Champions League nesta terça-feira (04). A partida marcará o retorno de Trent Alexander-Arnold a Merseyside pela primeira vez desde sua transferência para o clube espanhol no meio do ano.
O duelo também reserva um reencontro especial fora das quatro linhas: o técnico do Real, Xabi Alonso — ídolo dos Reds entre 2004 e 2009 — voltará a Anfield para enfrentar o time que o revelou ao cenário europeu.