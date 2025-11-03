+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Virgil van Dijk detona críticas ao Liverpool após vitória que encerrou série negativa

Virgil van Dijk classificou como “ridículas” as críticas dirigidas ao Liverpool antes do time encerrar sua sequência de derrotas na Premier League diante do Aston Villa. O zagueiro holandês rebateu o “barulho externo” e o tom negativo que cercaram o clube após uma série de tropeços, quando os Reds perderam consecutivamente para Crystal Palace, Chelsea, Manchester United e Brentford

  • Salah e Gravenberch ajudam Liverpool a encerrar sequência de derrotas

    O Liverpool voltou a vencer ao derrotar o Aston Villa de Unai Emery por 2 a 0 no último sábado (01). Os gols de Mohamed Salah e Ryan Gravenberch deram um alívio ao time de Arne Slot após uma sequência de oito partidas complicadas, marcada também por derrotas para o Galatasaray, na Champions League, e para o Crystal Palace, na Copa da Liga Inglesa.

    Van Dijk rebate a cobertura sobre a perda de desempenho

    A sequência preocupante de resultados do Liverpool chegou a tal ponto que Virgil van Dijk revelou ter convocado uma reunião entre os jogadores após a derrota por 2 a 1 para o Manchester United. Desde então, o capitão holandês tem criticado a reação exagerada ao momento difícil vivido pelo clube, comparando a cobertura da imprensa à de um time lutando contra o rebaixamento.

    Em entrevista à TNT Sports após a vitória sobre o Aston Villa, Van Dijk desabafou: “O que notei nas últimas semanas, especialmente, é que há muito barulho sobre o qual não temos controle, e precisamos lidar com isso como equipe. Algumas dessas opiniões são absolutamente ridículas, mas é algo com que temos que conviver. Esse ruído externo pode atingir certos jogadores, pode afetar o grupo — e é por isso que precisamos permanecer unidos.”

    O zagueiro prosseguiu: “Ninguém entra em campo querendo perder. Ninguém quer decepcionar os torcedores. Trabalhamos duro para vencer, mas não há garantias. Jogamos na Premier League, o mais alto nível do futebol mundial, e é difícil manter a calma — mas precisamos fazer isso se quisermos voltar ao topo. Esse é o nosso objetivo, e é algo para construir ao longo da temporada.”

    Van Dijk também fez um alerta sobre o ambiente de críticas constantes que envolve o futebol atual: “Vivemos em um mundo em que todos têm uma opinião em várias plataformas e acham que sabem mais. Temos que tentar nos afastar disso e focar no trabalho que estamos fazendo. Na temporada passada, tudo era positivo — sol e arco-íris em todos os lugares. Agora, parece que, de acordo com o que se fala lá fora, estamos brigando contra o rebaixamento. É assim que o mundo funciona hoje.”

    Treinador do Liverpool elogia os torcedores por apoiarem a equipe

    Reconhecendo que ele e seus jogadores foram abalados pelas recentes oscilações, o técnico do Liverpool, Arne Slot, fez questão de elogiar os torcedores de Anfield pelo apoio incondicional demonstrado no momento em que a equipe mais precisava — especialmente durante a vitória sobre o Aston Villa.

    Questionado sobre a importância da torcida no resultado, Slot respondeu: “Muito, claro. Especialmente porque aconteceu quando o placar ainda estava 0 a 0 — não quando você está vencendo ou liderando a liga, mas quando passa por uma fase difícil como clube, como equipe. E, como faço parte disso, também é um momento difícil para mim.”

    O treinador destacou o caráter especial da relação entre o clube e seus torcedores: “Receber o apoio que os jogadores tiveram, e que eu também tive, é algo que torna este clube diferente. Eles não esquecem o que você já fez e ajudam, principalmente, quando as coisas não estão indo bem.”

    Slot concluiu lembrando o peso emocional das últimas semanas: “Tivemos momentos complicados, não estávamos vencendo — na verdade, estávamos perdendo. E então, sentir que os torcedores entenderam isso e quiseram nos apoiar, talvez até a mim pessoalmente, mostra exatamente o que faz do Liverpool um clube tão especial.”

    Alexander-Arnold e Xabi Alonso retornam ao Anfield

    O Liverpool busca embalar após a vitória sobre o Aston Villa e pretende manter o bom momento quando receber o Real Madrid em um aguardado confronto pela Champions League nesta terça-feira (04). A partida marcará o retorno de Trent Alexander-Arnold a Merseyside pela primeira vez desde sua transferência para o clube espanhol no meio do ano.

    O duelo também reserva um reencontro especial fora das quatro linhas: o técnico do Real, Xabi Alonso — ídolo dos Reds entre 2004 e 2009 — voltará a Anfield para enfrentar o time que o revelou ao cenário europeu.