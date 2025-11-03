Virgil van Dijk detona críticas ao Liverpool após vitória que encerrou série negativa

A sequência preocupante de resultados do Liverpool chegou a tal ponto que Virgil van Dijk revelou ter convocado uma reunião entre os jogadores após a derrota por 2 a 1 para o Manchester United. Desde então, o capitão holandês tem criticado a reação exagerada ao momento difícil vivido pelo clube, comparando a cobertura da imprensa à de um time lutando contra o rebaixamento.

Em entrevista à TNT Sports após a vitória sobre o Aston Villa, Van Dijk desabafou: “O que notei nas últimas semanas, especialmente, é que há muito barulho sobre o qual não temos controle, e precisamos lidar com isso como equipe. Algumas dessas opiniões são absolutamente ridículas, mas é algo com que temos que conviver. Esse ruído externo pode atingir certos jogadores, pode afetar o grupo — e é por isso que precisamos permanecer unidos.”

O zagueiro prosseguiu: “Ninguém entra em campo querendo perder. Ninguém quer decepcionar os torcedores. Trabalhamos duro para vencer, mas não há garantias. Jogamos na Premier League, o mais alto nível do futebol mundial, e é difícil manter a calma — mas precisamos fazer isso se quisermos voltar ao topo. Esse é o nosso objetivo, e é algo para construir ao longo da temporada.”

Van Dijk também fez um alerta sobre o ambiente de críticas constantes que envolve o futebol atual: “Vivemos em um mundo em que todos têm uma opinião em várias plataformas e acham que sabem mais. Temos que tentar nos afastar disso e focar no trabalho que estamos fazendo. Na temporada passada, tudo era positivo — sol e arco-íris em todos os lugares. Agora, parece que, de acordo com o que se fala lá fora, estamos brigando contra o rebaixamento. É assim que o mundo funciona hoje.”