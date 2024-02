Vinícius Júnior retorna após lesão: GOAL dá nota para todas atuações do atacante brasileiro do Real Madrid e da seleção

Acompanhe, jogo a jogo, como tem sido a temporada 2023/24 do atacante brasileiro

Definitivamente um dos grandes nomes na história do Real Madrid, Vinícius Júnior assumiu a camisa 7 nesta temporada 2023/24 e sonha em seguir protagonizando grandes feitos como ídolo merengue.

Até aqui, contudo, a temporada tem sido marcada por altos e baixos dentro do campo e por duas contusões que lhe tiraram tempo e ritmo de jogo. Após 48 dias afastado por conta de uma lesão que sofreu na seleção brasileira, o atacante retornou para a 19ª rodada de La Liga, com uma atuação discreta. De qualquer maneira, Vini segue como esperança do Real Madrid para a conquista dos maiores títulos possíveis. E aqui na GOAL você pode acompanhar, a cada partida e com notas dadas pela nossa equipe, o desempenho do craque brasileiro.