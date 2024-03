A GOAL fez a seleção dos melhores jogadores do futebol espanhol no EA Sports FC 24; game será lançado mundialmente no dia 23 de setembro

O EA Sports FC 24 está prestes a ser lançado. No próximo dia 23 de setembro, o antigo 'FIFA' terá sua remodelação oficializada e liberada para milhões de gamers ao redor do mundo. Com os ratings dos melhores jogadores já revelados, como de Erling Haaland, Lionel Messi, Kylian Mbappé e outros craques, a GOAL te conta quais são os melhores jogadores do Campeonato Espanhol no game. Se liga!