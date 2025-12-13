+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cristiano Ronaldo Vin DieselGetty/ Vin Diesel Instagram

Vin Diesel publica foto com Cristiano Ronaldo e diz que tem papel para CR7 na franquia Velozes e Furiosos

Cristiano Ronaldo pode em breve fazer parte de uma das maiores franquias do cinema moderno. O ator Vin Diesel, astro de Velozes e Furiosos, confirmou nas redes sociais que um papel foi escrito especialmente para CR7 no próximo filme da série. Ídolo de Portugal e do Al-Nassr, Ronaldo, de 40 anos, está se aproximando do fim da carreira como jogador. Em abril deste ano, ele já havia anunciado um novo passo fora dos gramados: a criação do seu próprio estúdio de cinema, em parceria com o diretor Matthew Vaughn.

  • Ronaldo vai aparecer em Velozes e Furiosos?

    Cristiano Ronaldo pode estar perto de entrar para uma das maiores franquias do cinema moderno. Vin Diesel confirmou nas redes sociais que um papel foi escrito especialmente para o craque português no próximo filme da saga Velozes e Furiosos.

    O novo longa será Velozes e Furiosos 11, que deve se chamar Fast Forever e promete ser o capítulo final da franquia, que existe desde 2001. A previsão é que o filme chegue aos cinemas em 2026, após alguns atrasos na produção — o que deixa o tempo um pouco apertado para a participação de Ronaldo.

    Aos 40 anos, o atacante do Al Nassr já pensa com carinho na vida fora dos gramados. Em abril de 2025, ele anunciou a criação de seu próprio estúdio de cinema, em parceria com o diretor e produtor Matthew Vaughn, dando mais um passo para expandir sua carreira além do futebol.

  • “Escrevemos um papel para ele”, diz Vin Diesel

    Vin Diesel, intérprete de Dominic Toretto, aumentou ainda mais a expectativa ao publicar uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo no Instagram. Na legenda, deixou claro o interesse em levar o jogador para a franquia.

    “Todo mundo pergunta se ele estaria no universo de Velozes e Furiosos. Preciso dizer: ele é autêntico. Nós escrevemos um papel para ele”, afirmou o ator, marcando o perfil de CR7 na publicação.

  • A carreira de Ronaldo no cinema começa a ganhar forma

    A possível participação em Velozes e Furiosos surge pouco tempo depois do lançamento do estúdio UR•MARV, criado por Ronaldo em parceria com Matthew Vaughn, conhecido por trabalhos como Kingsman e X-Men.

    Segundo o anúncio oficial, os dois já financiaram e produziram dois filmes de ação juntos e trabalham em um terceiro, com a promessa de contar com estrelas de Hollywood. A ideia do estúdio é unir esporte, cinema e tecnologia, sem perder a essência do cinema tradicional.

    CR7 comentou o novo projeto dizendo que vive “um capítulo empolgante” ao olhar para novos desafios fora do futebol. Vaughn, por sua vez, afirmou que o português “criou histórias em campo que nenhum roteirista conseguiria escrever”.

  • Cristiano RonaldoGetty Images

    Cristiano Ronaldo, agora também astro de cinema?

    Mesmo com a carreira nos gramados longe do fim — afinal, a Copa do Mundo de 2026 está no horizonte —, a chance de ver Cristiano Ronaldo em Velozes e Furiosos anima fãs de futebol e cinema.

    Ainda não se sabe se a agenda do jogador permitirá sua participação nas filmagens a tempo, mas uma coisa é certa: entrar para a franquia seria mais um passo para ampliar ainda mais sua já gigantesca presença global.

    Seja com uma participação especial ou com seus próprios projetos no cinema, tudo indica que o “CR7 das telas” pode estar prestes a nascer.

