Vin Diesel publica foto com Cristiano Ronaldo e diz que tem papel para CR7 na franquia Velozes e Furiosos
Ronaldo vai aparecer em Velozes e Furiosos?
Cristiano Ronaldo pode estar perto de entrar para uma das maiores franquias do cinema moderno. Vin Diesel confirmou nas redes sociais que um papel foi escrito especialmente para o craque português no próximo filme da saga Velozes e Furiosos.
O novo longa será Velozes e Furiosos 11, que deve se chamar Fast Forever e promete ser o capítulo final da franquia, que existe desde 2001. A previsão é que o filme chegue aos cinemas em 2026, após alguns atrasos na produção — o que deixa o tempo um pouco apertado para a participação de Ronaldo.
Aos 40 anos, o atacante do Al Nassr já pensa com carinho na vida fora dos gramados. Em abril de 2025, ele anunciou a criação de seu próprio estúdio de cinema, em parceria com o diretor e produtor Matthew Vaughn, dando mais um passo para expandir sua carreira além do futebol.
“Escrevemos um papel para ele”, diz Vin Diesel
Vin Diesel, intérprete de Dominic Toretto, aumentou ainda mais a expectativa ao publicar uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo no Instagram. Na legenda, deixou claro o interesse em levar o jogador para a franquia.
“Todo mundo pergunta se ele estaria no universo de Velozes e Furiosos. Preciso dizer: ele é autêntico. Nós escrevemos um papel para ele”, afirmou o ator, marcando o perfil de CR7 na publicação.
A carreira de Ronaldo no cinema começa a ganhar forma
A possível participação em Velozes e Furiosos surge pouco tempo depois do lançamento do estúdio UR•MARV, criado por Ronaldo em parceria com Matthew Vaughn, conhecido por trabalhos como Kingsman e X-Men.
Segundo o anúncio oficial, os dois já financiaram e produziram dois filmes de ação juntos e trabalham em um terceiro, com a promessa de contar com estrelas de Hollywood. A ideia do estúdio é unir esporte, cinema e tecnologia, sem perder a essência do cinema tradicional.
CR7 comentou o novo projeto dizendo que vive “um capítulo empolgante” ao olhar para novos desafios fora do futebol. Vaughn, por sua vez, afirmou que o português “criou histórias em campo que nenhum roteirista conseguiria escrever”.
- Getty Images
Cristiano Ronaldo, agora também astro de cinema?
Mesmo com a carreira nos gramados longe do fim — afinal, a Copa do Mundo de 2026 está no horizonte —, a chance de ver Cristiano Ronaldo em Velozes e Furiosos anima fãs de futebol e cinema.
Ainda não se sabe se a agenda do jogador permitirá sua participação nas filmagens a tempo, mas uma coisa é certa: entrar para a franquia seria mais um passo para ampliar ainda mais sua já gigantesca presença global.
Seja com uma participação especial ou com seus próprios projetos no cinema, tudo indica que o “CR7 das telas” pode estar prestes a nascer.