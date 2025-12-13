Vin Diesel publica foto com Cristiano Ronaldo e diz que tem papel para CR7 na franquia Velozes e Furiosos

Cristiano Ronaldo pode estar perto de entrar para uma das maiores franquias do cinema moderno. Vin Diesel confirmou nas redes sociais que um papel foi escrito especialmente para o craque português no próximo filme da saga Velozes e Furiosos.

O novo longa será Velozes e Furiosos 11, que deve se chamar Fast Forever e promete ser o capítulo final da franquia, que existe desde 2001. A previsão é que o filme chegue aos cinemas em 2026, após alguns atrasos na produção — o que deixa o tempo um pouco apertado para a participação de Ronaldo.

Aos 40 anos, o atacante do Al Nassr já pensa com carinho na vida fora dos gramados. Em abril de 2025, ele anunciou a criação de seu próprio estúdio de cinema, em parceria com o diretor e produtor Matthew Vaughn, dando mais um passo para expandir sua carreira além do futebol.