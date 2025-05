Viktor Gyokeres, Ronald Araújo e os seis jogadores que entram na mira do Manchester United - caso vaga na Champions League seja conquistada

Retornar à principal competição europeia renderia um reforço de £100 milhões de libras no orçamento, além de permitir contratar bons jogadores

Há poucas semanas, o Manchester United se preparava para uma temporada sem competições europeias pela primeira vez em uma década, sem saber como preencher as semanas entre os jogos da Premier League. Agora, no entanto, está a poucos passos de retornar discretamente à Champions League— mesmo após protagonizar sua pior campanha local em 51 anos.

Os Red Devils colocaram um pé na final da Europa League após a convincente vitória por 3 a 0 sobre o Athletic, em Bilbao. E, apesar do histórico recente de tropeços, devem conseguir administrar a vantagem no jogo de volta, nesta quinta-feira (08), e carimbar a vaga na decisão. Tottenham ou Bodo/Glimt aguardam em San Mamés, onde o time inglês estará a uma vitória de retornar à elite do futebol europeu.

Vencer a Europa League, portanto, representa mais do que uma noite memorável em Bilbao. Trata-se de garantir vaga na maior competição de clubes do mundo — o palco onde todo jogador sonha atuar. Com isso, o United passa a ter condições de atrair atletas de nível mais elevado, além de contar com um orçamento maior para contratações que, até então, pareciam fora de alcance.

Como destacou Rúben Amorim no mês passado: “A Champions League muda tudo. Se você está lá, enfrenta grandes equipes durante a semana e no fim de semana. É o melhor dos mundos. Ter a Champions significa ter mais verba para montar um time diferente na próxima temporada.”

Independentemente da classificação para torneios europeus, o United já planeja uma reformulação do elenco no verão e está próximo de fechar com o brasileiro Matheus Cunha, do Wolves. Mas, caso conquiste a Europa League, muitos nomes antes considerados inalcançáveis podem, de repente, se tornar viáveis.

A GOAL analisa agora quais jogadores o Manchester United pode buscar no mercado se garantir seu retorno à Champions League...