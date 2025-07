Viktor Gyökeres é a peça que faltava para o Arsenal, e Mikel Arteta não terá mais desculpas na luta pelo título da Premier League

Gunners podem gastar mais de £200 milhões em reforços nesta janela em sua busca para ganhar troféu da liga pela primeira vez em mais de meio século

Nas últimas três temporadas, o Arsenal mostrou que tem condições de conquistar a Premier League. O problema é que o título não vem desde 2004. A equipe de Mikel Arteta acumulou três vice-campeonatos e ultrapassou a marca dos 80 pontos em duas ocasiões, mas segue sem levantar um troféu importante nos cinco anos desde o primeiro lockdown da pandemia.

Tem sido um período paradoxal para os torcedores dos Gunners — reconfortante e, ao mesmo tempo, doloroso. O time foi completamente reinventado sob o comando de Arteta e se livrou do clima de crise que marcou os últimos anos de Arsène Wenger e a breve passagem de Unai Emery. Ainda assim, não conseguiu traduzir as boas atuações em conquistas concretas. Talvez os torcedores estejam apenas aliviados por ver o clube novamente na briga pelo título.

Mas o clube quer mais. Arteta e sua comissão querem mais. Ao fim de cada uma das últimas três temporadas, o técnico discursou com paixão diante de um Emirates Stadium lotado — um feito em si, considerando as dificuldades enfrentadas após a saída de Highbury — prometendo que o time voltaria mais forte e com ainda mais fome de vencer. Prestes a iniciar sua sexta temporada completa no comando, Arteta está perto de moldar a equipe exatamente como imaginava — o que também aumenta a pressão. Agora, o Arsenal precisa transformar sua promessa em realidade.