Viktor Gyokeres vale mais de meio bilhão de reais? O destaque do Sporting na mira de Arsenal e Chelsea

Assediado por grandes da Inglaterra, sueco tem ganhado cada vez mais espaço nas manchetes do mercado

Se mudar do Coventry City para o Sporting não é lá um caminho muito percorrido por jogadores de futebol, mas, depois do sucesso de Viktor Gyokeres nesta temporada, é possível que mais gente dos Sky Blues possa querer se mudar para o lado verde de Lisboa.

No final da temporada passada, o sueco renunciou às riquezas da Premier League para tentar a sorte no país lusitano. No entanto, a mídia local relata que não vai demorar muito até que Gyokeres retorne à Inglaterra.

Mas, desta vez, não seria na segunda divisão - ele marcou muitos gols no Sporting para que isso aconteça. Estamos falando de Arsenal e Chelsea.

Ele não sairá por pouco dinheiro, no entanto. Reconhecendo o quanto vale um camisa 9 de alta qualidade nos dias de hoje, sua cláusula de rescisão chega a €100 milhões - e o Sporting poderia chegar até os €120 milhões.

Por mais que se possa argumentar em favor da contratação, é inegável que estamos falando de valores bem acima da média. Dito isso, Gyokeres vale a pena? A GOAL tem uma opinião...