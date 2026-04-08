Vídeo: Último ensaio do Roshen... O Al-Ittihad se prepara para a Elite da Ásia após uma derrota devastadora para o Neom

O Al-Ittihad de Jeddah encerrou suas partidas na Liga Roshen, antes do início das eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, com uma derrota dolorosa para o Neom.
O Al-Ittihad perdeu para o Neom por 3 a 4, na partida que os colocou frente a frente nesta quarta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, na 29ª rodada da Liga Roshen.
O Neom abriu o placar aos três minutos com Saeed bin Rahma, antes de Luciano Rodríguez marcar o segundo gol aos 16 minutos.
Youssef El-Nassiri conseguiu equilibrar o placar, após marcar dois gols consecutivos aos 38 e 44 minutos de jogo.
Embora Husam Awar tenha marcado o terceiro gol do Al-Ittihad aos 49 minutos, o Neom empatou com Muhannad Al-Saad aos 55 minutos e marcou o gol da vitória decisiva com Alaa Al-Hajji no primeiro minuto do tempo de acréscimo.