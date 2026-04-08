Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro League
Ahmed Mansy

Vídeo: Último ensaio do Roshen... O Al-Ittihad se prepara para a Elite da Ásia após uma derrota devastadora para o Neom

Al-Ittihad x Neom SC
Al-Ittihad
Neom SC
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

A emoção esteve bem presente na partida

O Al-Ittihad de Jeddah encerrou suas partidas na Liga Roshen, antes do início das eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, com uma derrota dolorosa para o Neom.

O Al-Ittihad perdeu para o Neom por 3 a 4, na partida que os colocou frente a frente nesta quarta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, na 29ª rodada da Liga Roshen.

O Neom abriu o placar aos três minutos com Saeed bin Rahma, antes de Luciano Rodríguez marcar o segundo gol aos 16 minutos.

Youssef El-Nassiri conseguiu equilibrar o placar, após marcar dois gols consecutivos aos 38 e 44 minutos de jogo.

Embora Husam Awar tenha marcado o terceiro gol do Al-Ittihad aos 49 minutos, o Neom empatou com Muhannad Al-Saad aos 55 minutos e marcou o gol da vitória decisiva com Alaa Al-Hajji no primeiro minuto do tempo de acréscimo.

  • A nona derrota

    Esta foi a nona derrota sofrida pelo Al-Ittihad na atual temporada da Liga Roshen, deixando o time com 45 pontos e na sexta posição da tabela de classificação.

    Por outro lado, o Neom conquistou sua primeira vitória sobre um dos grandes da Liga Saudita, elevando sua pontuação para 39 pontos, o que o coloca na oitava posição da tabela de classificação.

    O “Al-Amid” terá que recuperar o equilíbrio antes de iniciar sua jornada nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, quando enfrentará o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos na próxima terça-feira, nas oitavas de final.

  • Substituto de Diaby

    O português Sérgio Conceição, técnico do Al-Ittihad de Jeddah, decidiu recolocar o português Roger Fernandes na equipe titular, para compensar a ausência do ponta-esquerda francês Moussa Diaby.

    Diaby ficou de fora da partida contra o Neom, após cumprir suspensão de duas partidas, devido à expulsão direta que sofreu na última partida contra o Al-Hazm, na 27ª rodada da Liga Roshen.

    O técnico português também colocou de volta o jogador argelino Hossam Aouar na escalação titular, no lugar de Ahmed Al-Ghamdi, que ficou no banco de reservas.

    A escalação do Al-Ittihad ficou assim:

    Goleiros: Bredraj Rajković

    Defesa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Carlo Simic - Hassan Kadash

    Meio-campo: Fabinho - Hossam Aouar - Faisal Al-Ghamdi

    Ataque: Roger Fernández - Youssef El-Nassiri - Steven Bergwijn

  • Gol logo no início

    O jogo começou com o Neom abrindo o placar logo no início, mais precisamente aos três minutos de jogo, graças ao seu jogador argelino Saïd Benrahma, que desviou um cruzamento para o gol do Al-Ittihad.

    Embora Raiković tenha defendido inicialmente a bola do uruguaio Luciano Rodríguez, bem como de Benrahma, o árbitro validou o gol após consultar o VAR, alegando que a bola havia cruzado a linha do gol.

  • Chutes de Ben Rahma

    Said Benrahma chutou novamente para o gol de Rajković, aos oito minutos de jogo, mas a bola passou rente à trave direita.

    Aos 14 minutos, Ben Rahma chutou novamente para o gol de Raiković, desta vez em uma cobrança de falta, mas a bola passou ao lado do poste direito também.

  • Segundo gol

    Aos 16 minutos, Luciano Rodríguez marcou o segundo gol do Neom, após ficar cara a cara com o goleiro Raiković pela esquerda e chutar rasteiro à esquerda do goleiro sérvio, que ficou parado vendo a bola entrar no gol.

  • Mudança antecipada

    Aos 23 minutos, Conceição decidiu fazer uma substituição rápida, colocando o ponta Abdulrahman Al-Aboud no lugar de Faisal Al-Ghamdi, na tentativa de reverter o placar.

  • Dupla de Al-Nusairi

    Youssef El-Nassiri conseguiu diminuir a diferença para o Al-Ittihad aos 38 minutos de jogo, após ficar cara a cara com o goleiro do Neom e mandar a bola para o fundo da rede com maestria.

    Na penúltima minuto do primeiro tempo, o próprio Al-Nusairi empatou o jogo, marcando seu segundo gol e o segundo do time, após mais uma jogada individual diante do goleiro do Neom, dentro da grande área.

  • O objetivo da alfândega

    O Al-Ittihad começou o segundo tempo com força, com Hossam Aouar marcando o terceiro gol aos 49 minutos, após um escanteio cobrado por Danilo Pereira, que desviou de cabeça para o jogador argelino diante do gol vazio.

  • Empate para Neom

    Aos 54 minutos, Raiković impediu Luciano Rodríguez de marcar seu segundo gol e o terceiro da equipe, ao defender um chute rasteiro dele e desviar para escanteio.

    No entanto, foi justamente esse escanteio que garantiu o empate para o Neom, no minuto seguinte, depois que Muhannad Al Saad desviou a bola cruzada para dentro do gol com uma cabeçada.

  • O gol decisivo

    O Neom conseguiu marcar o gol da vitória, no primeiro minuto do tempo de acréscimo, após uma jogada combinada.

    Said Benrahma ficou cara a cara com o goleiro Raiković, chutou, a bola bateu na trave, mas voltou e chegou a Alaa Al-Hajji, que mandou a bola para o fundo da rede com maestria.

