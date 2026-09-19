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من مباراة الأهلي وصن داونزX/AlAhli_FC
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Vídeo: Sundowns choca o Al-Ahli Saudita e conquista o título de meio-mundo

Mamelodi Sundowns FC x Al-Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al-Ahli
FIFA Intercontinental Cup
África do Sul
Arábia Saudita

Cúpula que cumpriu as promessas

O Al-Ahli saudita foi derrotado pelo anfitrião Sundowns, da África do Sul, pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste sábado, pela Copa África, Ásia e Pacífico, que classifica para a próxima fase do Mundial Interncontinental.

O Al-Ahli entrou em campo com a ambição de conquistar a vitória diante do campeão africano, mas se viu em um confronto aberto desde os primeiros minutos, depois que as duas equipes trocaram ataques e chances, em meio a uma clara velocidade na transição da defesa para o ataque, antes de o Sundowns decidir o duelo com um segundo gol nos minutos finais.

  • imago-sport-1063233327.jpgNurPhoto

    Início aberto: Sundowns marca primeiro

    A partida começou de forma ofensiva pelos dois lados, e o Sundowns quase abriu o placar cedo quando disparou um chute aos três minutos, mas a bola foi parar diretamente nas mãos de Edouard Mendy, que a controlou sem grande dificuldade.

    O Al-Ahli respondeu rapidamente e esteve perto de marcar aos 11 minutos, depois que Ziyad Al-Johani recebeu um passe de Ivan Toney dentro da área, antes de disparar uma bola forte que bateu na trave esquerda, fazendo com que a equipe saudita perdesse a chance de abrir vantagem.

    E apenas seis minutos depois, o Sundowns conseguiu chegar às redes do Al-Ahli, após Nuno Santos marcar o primeiro gol aos 17 minutos de cabeça, aproveitando uma bola que chegou à área em meio à ausência da cobertura necessária da defesa da equipe saudita.



    Mas o Al-Ahli não demorou a responder e conseguiu chegar ao empate aos 19 minutos, depois que Firas Al-Buraikan disparou um chute em direção ao gol, antes que o goleiro do Sundowns a desviasse por engano para dentro de suas próprias redes, fazendo com que a equipe saudita voltasse rapidamente à partida.


    • Publicidade
  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Ahly desperdiça, e Trincão segue perdendo oportunidades

    O ritmo da partida não caiu após o empate, com as duas equipes seguindo em busca do segundo gol. O Ahly esteve perto de virar o placar aos 23 minutos, quando Francisco Trincão ficou cara a cara com o goleiro após um passe de Ivan Toney, mas mandou a bola ao lado da trave esquerda.

    O Sundowns respondeu com uma tentativa perigosa aos 33 minutos, depois de insistir nos cruzamentos pelas costas dos zagueiros do Ahly. Uma dessas jogadas chegou a um jogador da equipe sul-africana, que subiu e cabeceou com força, mas Edouard Mendy brilhou ao defender e salvou seu gol de sofrer o segundo tento.

    Antes do fim do primeiro tempo, Trincão voltou a aparecer na zona de perigo, após conseguir uma nova chance por meio de um cruzamento, mas não conseguiu transformá-la em gol, com sua cabeçada passando a poucos centímetros da meta do Sundowns.

    Assim, o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, em um confronto marcado por chances para os dois lados. O Ahly, porém, poderia ter ido ao vestiário em vantagem caso tivesse aproveitado uma das oportunidades que teve, especialmente a jogada em que Trincão ficou cara a cara com o goleiro e a finalização de Al Juhani que acertou a trave.

  • Chances mútuas: Al Ahly em busca da decisão

    O segundo tempo começou intenso dos dois lados, e o Al-Ahli tentou chegar ao gol do Sundowns movimentando-se nos espaços e criando oportunidades pelo meio, mas não conseguiu aproveitar uma de suas principais chances aos 56 minutos.

    A oportunidade surgiu após um passe de Valentine Atangana pelo meio, mas os jogadores do Al-Ahli não conseguiram lidar com ela da maneira ideal, desperdiçando uma nova chance que poderia ter dado ao time saudita a vantagem na partida.

    Por outro lado, o Sundowns não parou de ameaçar o gol do Al-Ahli, e quase recuperou a vantagem aos 65 minutos, depois que a bola chegou a um jogador da equipe dentro dos limites da área, que subiu e cabeceou por cima do gol, com evidente perigo para a defesa do Al-Ahli.

    Leia também: Vídeo: apoio e ataque — Al-Farraj explode antes da batalha entre Al-Ahli e Sundowns

    Com o passar do tempo, a partida ficou mais aberta, e os espaços começaram a aparecer com mais frequência entre as linhas das duas equipes, o que fez com que cada ataque carregasse a possibilidade de mudar o placar, especialmente porque o Al-Ahli não conseguiu aproveitar as chances que teve ao longo do jogo.

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  • Santos volta a jogar e o Sundowns arranca a vitória

    Aos 79 minutos, o Al Ahli levou um novo golpe depois que o Sundowns conseguiu marcar o segundo gol, após um cruzamento enviado por Modiba pelo lado direito, com Nuno Santos aparecendo novamente dentro da área e mandando a bola para as redes de cabeça.

    O gol representou um duro golpe às pretensões do Al Ahli, especialmente porque a equipe saudita buscava chegar a um segundo gol que lhe desse a vantagem, mas se viu novamente em desvantagem diante do campeão africano, a poucos minutos do fim da partida.

    O Al Ahli tentou reagir nos minutos finais e buscar o gol de empate, mas a defesa do Sundowns manteve a vantagem e conseguiu lidar com as tentativas tardias da equipe saudita até o apito final.

    Com este resultado, o Al Ahli caiu diante do Sundowns pelo placar de 2 a 1, e a equipe sul-africana definiu o confronto graças aos dois gols de Nuno Santos, enquanto o gol do Al Ahli não foi suficiente para evitar a derrota, em uma partida na qual a equipe saudita desperdiçou mais de uma chance capaz de mudar o rumo do jogo.

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