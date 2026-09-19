O ritmo da partida não caiu após o empate, com as duas equipes seguindo em busca do segundo gol. O Ahly esteve perto de virar o placar aos 23 minutos, quando Francisco Trincão ficou cara a cara com o goleiro após um passe de Ivan Toney, mas mandou a bola ao lado da trave esquerda.

O Sundowns respondeu com uma tentativa perigosa aos 33 minutos, depois de insistir nos cruzamentos pelas costas dos zagueiros do Ahly. Uma dessas jogadas chegou a um jogador da equipe sul-africana, que subiu e cabeceou com força, mas Edouard Mendy brilhou ao defender e salvou seu gol de sofrer o segundo tento.

Antes do fim do primeiro tempo, Trincão voltou a aparecer na zona de perigo, após conseguir uma nova chance por meio de um cruzamento, mas não conseguiu transformá-la em gol, com sua cabeçada passando a poucos centímetros da meta do Sundowns.

Assim, o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, em um confronto marcado por chances para os dois lados. O Ahly, porém, poderia ter ido ao vestiário em vantagem caso tivesse aproveitado uma das oportunidades que teve, especialmente a jogada em que Trincão ficou cara a cara com o goleiro e a finalização de Al Juhani que acertou a trave.