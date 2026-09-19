O Al-Ahli saudita foi derrotado pelo anfitrião Sundowns, da África do Sul, pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste sábado, pela Copa África, Ásia e Pacífico, que classifica para a próxima fase do Mundial Interncontinental.
O Al-Ahli entrou em campo com a ambição de conquistar a vitória diante do campeão africano, mas se viu em um confronto aberto desde os primeiros minutos, depois que as duas equipes trocaram ataques e chances, em meio a uma clara velocidade na transição da defesa para o ataque, antes de o Sundowns decidir o duelo com um segundo gol nos minutos finais.