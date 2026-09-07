O jornal saudita Al-Riyadiah afirmou que a mesma lesão, "no músculo posterior da coxa", é a causa da saída antecipada de Trézéguet diante do Al-Khaleej. O internacional egípcio deverá passar por exames médicos e radiografias nas próximas horas, para determinar com precisão a natureza da lesão e revelar sua gravidade, bem como o tempo provável de sua ausência dos treinos e das partidas.

A lesão acontece em um momento difícil, já que se esperava que Trézéguet fosse convocado para o próximo período de treinos da seleção do Egito, para os confrontos contra Angola e Sudão do Sul, nos dias 25 e 29 de setembro, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Esta foi a sexta partida disputada por Trézéguet com o Al-Riyadh nesta temporada, entre Liga e Copa do Rei, na qual conseguiu marcar um gol na liga saudita e dar duas assistências, uma na liga e a outra na copa.

O Al-Riyadh subiu para 5 pontos, na décima segunda colocação, enquanto o Al-Khaleej conquistou seu quarto ponto, na décima terceira posição da tabela da Liga Roshn Saudita de Profissionais.

O time do Al-Riyadh deverá jogar na próxima rodada contra o Al-Kholood, no próximo domingo.