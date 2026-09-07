O Al-Riyadh sofreu um duro golpe com a lesão de seu astro egípcio Mahmoud Hassan Trezeguet, durante a partida disputada na noite de segunda-feira contra o Al-Khaleej (0 a 0), pela quinta rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais.
Trezeguet deixou o gramado aos 14 minutos, após uma entrada forte do jogador do Al-Khaleej Boubacar Kouyaté, e o ponta egípcio ficou caído no gramado por dois minutos, até que a comissão médica decidiu substituí-lo.
Os sinais de tristeza estamparam o rosto de Trezeguet por causa da forte lesão que sofreu, deixando o campo da partida em lágrimas, em meio ao consolo da comissão técnica do Al-Riyadh.