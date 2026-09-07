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Vídeo: saiu chorando - lesão de Trézéguet gera preocupação antes da concentração do Egito

Al-Khaleej x Al-Riyadh
Al-Khaleej
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Campeonato Saudita
Trezeguet
Egito x Angola
Egito
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Sudão do Sul x Egito
Sudão do Sul
Arábia Saudita
Egito
Angola
Sudão do Sul

Choque precoce: expectativa na seleção do Egito

O Al-Riyadh sofreu um duro golpe com a lesão de seu astro egípcio Mahmoud Hassan Trezeguet, durante a partida disputada na noite de segunda-feira contra o Al-Khaleej (0 a 0), pela quinta rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais.

Trezeguet deixou o gramado aos 14 minutos, após uma entrada forte do jogador do Al-Khaleej Boubacar Kouyaté, e o ponta egípcio ficou caído no gramado por dois minutos, até que a comissão médica decidiu substituí-lo.

Os sinais de tristeza estamparam o rosto de Trezeguet por causa da forte lesão que sofreu, deixando o campo da partida em lágrimas, em meio ao consolo da comissão técnica do Al-Riyadh.

  • Sinais preocupantes antes da lesão diante do Al-Khaleej

    Trezeguet ficou de fora da última partida diante do Al-Ahli, pela quinta rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional, na qual seu time perdeu por 5 a 0, devido a uma lesão na musculatura posterior da coxa.

    Trezeguet sofreu a lesão hoje logo no início da partida, o que levanta dúvidas sobre a condição do jogador para começar como titular no confronto do Golfo.

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  • O diagnóstico inicial: expectativa no campo de treinamento do Egito

    O jornal saudita Al-Riyadiah afirmou que a mesma lesão, "no músculo posterior da coxa", é a causa da saída antecipada de Trézéguet diante do Al-Khaleej. O internacional egípcio deverá passar por exames médicos e radiografias nas próximas horas, para determinar com precisão a natureza da lesão e revelar sua gravidade, bem como o tempo provável de sua ausência dos treinos e das partidas.

    A lesão acontece em um momento difícil, já que se esperava que Trézéguet fosse convocado para o próximo período de treinos da seleção do Egito, para os confrontos contra Angola e Sudão do Sul, nos dias 25 e 29 de setembro, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

    Esta foi a sexta partida disputada por Trézéguet com o Al-Riyadh nesta temporada, entre Liga e Copa do Rei, na qual conseguiu marcar um gol na liga saudita e dar duas assistências, uma na liga e a outra na copa.

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    O Al-Riyadh subiu para 5 pontos, na décima segunda colocação, enquanto o Al-Khaleej conquistou seu quarto ponto, na décima terceira posição da tabela da Liga Roshn Saudita de Profissionais.

    O time do Al-Riyadh deverá jogar na próxima rodada contra o Al-Kholood, no próximo domingo.

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