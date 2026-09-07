Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Vídeo: presente valioso para o Al-Nassr; Neom choca o Al-Hilal com derrota histórica

Al Hilal x Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Campeonato Saudita
Al-Nassr
Arábia Saudita

Derrota inesperada

O NEOM aplicou um duro golpe no Al-Hilal ao infligir a ele sua primeira derrota na Roshn Saudi League nesta temporada, vencendo por dois a zero, na partida que reuniu as duas equipes na noite de segunda-feira, pela sexta rodada da competição.

O NEOM conquistou uma vitória histórica sobre o Al-Hilal, ao conseguir derrubar o líder da Roshn Saudi League e interromper seu início perfeito, oferecendo aos seus concorrentes, encabeçados pelo Al-Nassr, uma preciosa oportunidade de reduzir a diferença na disputa pela liderança.

Ingressos para as partidas da Roshn Saudi LeagueCompre seu ingresso agora!

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Koulibaly complica o Al-Hilal

    O Al-Hilal entrou em campo com o moral elevado após conquistar cinco vitórias consecutivas, mas sofreu um golpe surpresa antes do início da partida com a lesão de Yassine Bounou durante o aquecimento, o que fez com que Mohammed Al-Owais o substituísse na defesa da meta.

    O Al-Hilal não apresentou o desempenho esperado, diante da rigorosa organização defensiva do Neom, que conseguiu fechar os espaços para as estrelas do time azul e impedi-los de criar o perigo habitual.

    Leia também: Após o choque de Bounou: Koulibaly e Al-Owais complicam o Al-Hilal diante do Neom

    Aos 15 minutos, veio o primeiro choque quando o senegalês Kalidou Koulibaly colocou a bola por engano nas redes de sua própria equipe, dando ao Neom a vantagem com um gol contra que abalou os planos do Al-Hilal cedo.

    O Al-Hilal tentou reagir rapidamente, mas esbarrou em uma defesa organizada, enquanto a maioria de suas tentativas veio de fora da área, sem representar um perigo real para a meta do Neom, ao passo que Sultan Al-Mandash e Crysencio Summerville não tiveram sorte em suas tentativas.

    • Publicidade

  • Kane duplica o choque

    Antes do fim do primeiro tempo, o Al-Hilal levou outro golpe depois que Mohammed Al-Owais saiu mal do gol, e a bola chegou à área, onde o NEOM aproveitou a confusão defensiva, antes de Amadou Koné conseguir marcar o segundo gol aos 44 minutos.

    O primeiro tempo terminou com o NEOM em vantagem por dois gols a zero, um resultado que colocou o Al-Hilal diante da difícil missão de virar a partida no segundo tempo.

  • Tentativas do Al-Hilal sem eficácia

    Simone Inzaghi promoveu diversas mudanças durante o segundo tempo, com destaque para as entradas de Nasser Al-Dawsari, Sultan Mandash e Mohamed Kader Meïté, na tentativa de aumentar o poderio ofensivo e devolver o Al-Hilal ao clima da partida.

    Gabriel Martinelli quase diminuiu a diferença aos 50 minutos, mas desperdiçou uma chance cara a cara diante do gol do NEOM, antes de Rúben Neves finalizar uma bola que passou rente à trave esquerda aos 53 minutos.

    Aos 65 minutos, o goleiro Marcin Bułka apareceu novamente e brilhou ao defender uma perigosa cabeçada de Ollie Watkins dentro da área, privando o Al-Hilal de reduzir a desvantagem. O desenrolar da partida confirmou a atuação inspirada de Bułka, depois que ele defendeu outras tentativas do Al-Hilal no segundo tempo.

    À exceção dessas tentativas, o NEOM conseguiu manter o controle da partida e preservar sua vantagem até o apito final, saindo com uma valiosa vitória por dois a zero.

    Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Golpe doloroso para o Al-Hilal e presente para o Al-Nassr

    O Al-Hilal estacionou nos 15 pontos, após sofrer sua primeira derrota na Roshn Saudi League nesta temporada, depois de cinco vitórias consecutivas, enquanto o Neom elevou sua pontuação para 12 pontos após sua quarta vitória na competição.

    A derrota ganha uma importância especial para o Al-Hilal, por se tratar do primeiro revés da equipe em âmbito nacional desde que o italiano Simone Inzaghi assumiu o comando do Al-Hilal no início da temporada passada, interrompendo assim seu início perfeito.

    Em contrapartida, a derrota do Al-Hilal veio como um presente valioso para o Al-Nassr, que entrou na rodada com 12 pontos e passou a ter a chance de reduzir a diferença para o líder a apenas um ponto, caso vença o Abha em sua partida na mesma rodada, na quarta-feira.