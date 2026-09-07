O Al-Hilal entrou em campo com o moral elevado após conquistar cinco vitórias consecutivas, mas sofreu um golpe surpresa antes do início da partida com a lesão de Yassine Bounou durante o aquecimento, o que fez com que Mohammed Al-Owais o substituísse na defesa da meta.

O Al-Hilal não apresentou o desempenho esperado, diante da rigorosa organização defensiva do Neom, que conseguiu fechar os espaços para as estrelas do time azul e impedi-los de criar o perigo habitual.

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Aos 15 minutos, veio o primeiro choque quando o senegalês Kalidou Koulibaly colocou a bola por engano nas redes de sua própria equipe, dando ao Neom a vantagem com um gol contra que abalou os planos do Al-Hilal cedo.

O Al-Hilal tentou reagir rapidamente, mas esbarrou em uma defesa organizada, enquanto a maioria de suas tentativas veio de fora da área, sem representar um perigo real para a meta do Neom, ao passo que Sultan Al-Mandash e Crysencio Summerville não tiveram sorte em suas tentativas.