Vídeo: O furacão Haland destrói o Liverpool... e aumenta as dúvidas sobre Slott

Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool, cometeu uma falta grave ao derrubar Nico O’Reilly, estrela do Manchester City, dentro da área aos 37 minutos do primeiro tempo, concedendo um pênalti à equipe de Pep Guardiola.
O atacante norueguês Erling Haaland converteu o pênalti com sucesso, mandando a bola para o fundo da rede do goleiro Giorgi Mamardashvili.
Haaland marcou o segundo gol do Manchester City, após receber um passe excelente de Antoine Semenyo nos acréscimos do primeiro tempo, subindo para cabecear a bola no canto esquerdo do gol do Liverpool.