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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Vídeo: O furacão Haland destrói o Liverpool... e aumenta as dúvidas sobre Slott

E. Haaland
A. Slot
M. Salah
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Salah não consegue acompanhar o brilho do astro norueguês

O Manchester City conquistou uma vitória esmagadora sobre o Liverpool por 4 a 0, neste sábado, nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Os gols do City foram marcados por Erling Haaland, que fez três gols aos 39, 45 e 57 minutos, e por António Seminho aos 50 minutos.

  • Chute de Salah e resposta de Sharqi

    O astro egípcio Mohamed Salah encontrou-se em uma área totalmente livre dentro da grande área do City aos 15 minutos, de onde disparou um chute forte, mas um dos zagueiros do City bloqueou a bola com habilidade, impedindo que ela chegasse ao gol.

    O ponta francês Ryan Cherki respondeu aos 17 minutos com um chute forte e repentino de dentro da área, mas a defesa conseguiu afastar a bola da linha do gol.

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  • O erro de Van Dijk e a punição de Haaland

    Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool, cometeu uma falta grave ao derrubar Nico O’Reilly, estrela do Manchester City, dentro da área aos 37 minutos do primeiro tempo, concedendo um pênalti à equipe de Pep Guardiola.

    O atacante norueguês Erling Haaland converteu o pênalti com sucesso, mandando a bola para o fundo da rede do goleiro Giorgi Mamardashvili.

    Haaland marcou o segundo gol do Manchester City, após receber um passe excelente de Antoine Semenyo nos acréscimos do primeiro tempo, subindo para cabecear a bola no canto esquerdo do gol do Liverpool.

  • Seminio decide o jogo

    Antonio Semino conseguiu decidir a partida para a equipe de Pep Guardiola aos 50 minutos, depois de receber um passe magnífico dentro da área e perceber que o goleiro Giorgi Mamardashvili estava adiantado, mandando a bola por cima com grande habilidade, que acabou no fundo da rede.

    Haaland marcou o quarto gol após receber um passe preciso dentro da área, ficando cara a cara com o goleiro, e chutou com força, mandando a bola para o fundo da rede.

  • A decepção de Salah

    O egípcio Mohamed Salah aumentou a frustração de sua equipe durante o confronto contra o Manchester City, depois que o Liverpool recebeu um pênalti aos 65 minutos da partida. O jogador egípcio foi o responsável por cobrar a penalidade, mas o goleiro do Manchester City, Travers, conseguiu defendê-la.

    Salah havia anunciado que deixaria o Liverpool ao final da temporada atual, embora seu contrato com os Reds se estenda até o verão de 2027.

    Vale lembrar que o futuro do holandês Arne Slot no Liverpool está envolto em muitas dúvidas, após uma queda significativa nos resultados dos Reds nesta temporada.

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