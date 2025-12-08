VÍDEO: Lionel Messi não aguentava mais! Imagens da festa pelo título da MLS vazam e estrela do Inter Miami não estava tão animado quanto David Beckham
Vitória histórica: Inter Miami conquista a MLS Cup em 2025
Os Herons saborearam pela primeira vez a glória de uma MLS Cup, coroando uma trajetória notável construída em apenas cinco anos desde que a franquia surgiu como equipe de expansão em 2020. A chegada de Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, em 2023, foi um marco que mudou o patamar do clube.
Poucas semanas após desembarcar no Sul da Flórida, Messi conduziu o time ao título da Leagues Cup, e depois ao Supporters’ Shield conquistado de forma recorde na temporada seguinte. Agora, o Inter Miami atingiu o topo: venceu o Vancouver Whitecaps e levantou a MLS Cup de 2025, o título mais importante de sua história.
Vídeo: Messi não aguenta mais festa!
Quantos troféus Messi ganhou?
O jogo foi disputado no Chase Stadium, palco que os Herons estão prestes a deixar para se mudar para sua nova casa, construída especialmente para 2026. E a despedida não poderia ter sido melhor: vitória sobre o time que vinha sendo sensação, graças à habilidade de Thomas Müller.
Messi não balançou as redes no triunfo por 3 a 1 sobre o Vancouver, mas entregou uma temporada digna de Chuteira de Ouro, acumulando 43 gols em todas as competições.
Agora, ele soma 47 títulos de peso na carreira. Como capitão do Inter Miami, levantou a MLS Cup com um sorriso largo no rosto. David Beckham também marcou presença — acompanhado da esposa, Victoria — para celebrar mais esse momento histórico.
De volta por mais: Messi sob contrato até 2028
A celebração seguiu muito depois de os confetes terem sido recolhidos, com o elenco do Inter Miami aproveitando para relaxar ao lado de amigos e familiares. Beckham voltou a roubar a cena, puxando uma animada "conga" enquanto as bebidas circulavam.
Messi acabou entrando na brincadeira quase à força. Aos 38 anos, o craque parecia pouco entusiasmado ao ser arrastado para o desfile ao lado de Sergio Busquets e Rodrigo De Paul.
Mesmo sem estar exatamente no clima da festa, Messi seguirá firme com o Inter Miami na próxima temporada. Ele assinou um novo contrato de três anos, válido até 2028. E sua agenda continua cheia: além do compromisso no clube, ele também deve defender a Argentina na missão de manter o título da Copa do Mundo em 2026.