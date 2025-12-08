VÍDEO: Lionel Messi não aguentava mais! Imagens da festa pelo título da MLS vazam e estrela do Inter Miami não estava tão animado quanto David Beckham

Os Herons saborearam pela primeira vez a glória de uma MLS Cup, coroando uma trajetória notável construída em apenas cinco anos desde que a franquia surgiu como equipe de expansão em 2020. A chegada de Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, em 2023, foi um marco que mudou o patamar do clube.

Poucas semanas após desembarcar no Sul da Flórida, Messi conduziu o time ao título da Leagues Cup, e depois ao Supporters’ Shield conquistado de forma recorde na temporada seguinte. Agora, o Inter Miami atingiu o topo: venceu o Vancouver Whitecaps e levantou a MLS Cup de 2025, o título mais importante de sua história.