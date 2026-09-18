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Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

VÍDEO: Lionel Messi é visto em discussão "acalorada" com o comissário da MLS, Don Garber, após título do Inter Miami

L. Messi
Inter Miami CF
Inter Miami CF x Cruz Azul
Campeones Cup
Major League Soccer

Lionel Messi foi visto em uma discussão acalorada com o comissário da MLS, Don Garber, após a vitória do Inter Miami na Campeones Cup na quarta-feira. O astro argentino apontou repetidamente para o dirigente da liga depois de marcar seu 100º gol pelo clube, provocando debate sobre o que estava acontecendo.

  • Messi se envolve em confronto acalorado com Garber

    Messi foi flagrado pelas câmeras em uma troca acalorada com o comissário da MLS, Garber, após a vitória do Inter Miami sobre o Cruz Azul na quarta-feira. O astro argentino foi filmado apontando o dedo para o dirigente da liga em várias ocasiões enquanto conversava com ele depois da partida. A interação inesperada aconteceu diretamente no gramado, no pós-jogo.

    O motivo da discussão acalorada segue sem ser revelado. A MLS se recusou a comentar o assunto quando procurada, enquanto o Inter Miami não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre o incidente.

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  • Gol decisivo garante mais um troféu ao Miami

    A troca acalorada aconteceu logo depois de o Inter Miami conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre o time mexicano Cruz Azul para erguer o troféu da Campeones Cup. Messi teve uma noite histórica em campo, marcando o 100º gol de sua carreira pelo Inter Miami durante a partida para sacramentar uma vitória convincente de sua equipe.

    O triunfo marcou mais uma taça três anos após a chegada de Messi ao sul da Flórida. O Inter Miami já havia conquistado a Leagues Cup em 2023, seguida pelo Supporters' Shield em 2024 e pela MLS Cup em 2025.

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  • Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport

    Silêncio cerca interação pós-jogo com comissário

    Com tanto a MLS quanto o Inter Miami mantendo silêncio sobre o incidente, os detalhes em torno da conversa pós-jogo entre Messi e Garber seguem totalmente a portas fechadas.

    Messi e seus companheiros de equipe agora vão deixar de lado as especulações após a partida enquanto voltam suas atenções para os próximos jogos e para a manutenção de sua boa fase.

    Resta saber se alguma das partes acabará oferecendo esclarecimentos, mas o mais recente triunfo na copa garante que a era de títulos do Miami sob o comando de seu capitão estrela continue sem interrupções.

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