Messi foi flagrado pelas câmeras em uma troca acalorada com o comissário da MLS, Garber, após a vitória do Inter Miami sobre o Cruz Azul na quarta-feira. O astro argentino foi filmado apontando o dedo para o dirigente da liga em várias ocasiões enquanto conversava com ele depois da partida. A interação inesperada aconteceu diretamente no gramado, no pós-jogo.

O motivo da discussão acalorada segue sem ser revelado. A MLS se recusou a comentar o assunto quando procurada, enquanto o Inter Miami não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre o incidente.