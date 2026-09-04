O incidente rapidamente provocou forte repercussão negativa nas redes, com o ex-árbitro turco Deniz Ates Bitnel compartilhando as imagens em sua conta pessoal no Instagram, junto de uma crítica contundente: "Nós dizemos: 'O que mais poderia acontecer?'; nossos árbitros seguem indo de mal a pior...!"

O drama da arbitragem pouco atrapalhou o Bursaspor em campo, já que um doblete do ex-atacante do Manchester City Kelechi Iheanacho os levou a uma vitória convincente por 4 a 0. A atuação dominante diante de 40.105 torcedores também ampliou a notável sequência invicta do clube em casa para 11 meses e seis dias.