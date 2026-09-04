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VÍDEO: Esqueceu as regras?! Árbitro turco marca impedimento em arremesso lateral

Bursaspor
Bursaspor x Istanbulspor
Istanbulspor
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O árbitro turco Ayberk Demirbas cometeu um erro gritante de regra ao marcar impedimento diretamente de um arremesso lateral do Istanbulspor. A decisão absurda deixou jogadores dos dois times perplexos, e eles imediatamente se uniram em protesto, forçando o constrangido árbitro da partida a corrigir rapidamente seu erro com bola ao chão.

  • Decisão bizarra gera confusão

    O incidente cômico aconteceu na noite de quinta-feira, durante uma partida da segunda divisão turca no Estádio Matli. O árbitro Demirbas apitou impedimento diretamente em uma cobrança de lateral do Istanbulspor, provocando fortes protestos dos dois lados, já que as regras da IFAB afirmam claramente que esse tipo de infração não pode ocorrer. Depois que jogadores das duas equipes se aproximaram do oficial para esclarecer a regra básica, Demirbas percebeu o erro e reiniciou a partida com bola ao chão.

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  • Ex-árbitro detona erro chocante

    O incidente rapidamente provocou forte repercussão negativa nas redes, com o ex-árbitro turco Deniz Ates Bitnel compartilhando as imagens em sua conta pessoal no Instagram, junto de uma crítica contundente: "Nós dizemos: 'O que mais poderia acontecer?'; nossos árbitros seguem indo de mal a pior...!"

    O drama da arbitragem pouco atrapalhou o Bursaspor em campo, já que um doblete do ex-atacante do Manchester City Kelechi Iheanacho os levou a uma vitória convincente por 4 a 0. A atuação dominante diante de 40.105 torcedores também ampliou a notável sequência invicta do clube em casa para 11 meses e seis dias.

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  • imago-sport-34007219.jpgSeskim Photo

    A campanha pelo acesso ganha força

    Conquistar quatro vitórias nos cinco primeiros jogos deixa o Bursaspor colado nos líderes da divisão, o Batman Petrolspor, na briga pelo acesso automático. O resultado dá mais uma enorme injeção de confiança ao embalado time de Mustafa Er, que busca manter seu ritmo implacável neste início de temporada. Enquanto isso, o Istanbulspor precisa encontrar soluções rápidas para frear sua queda, depois de ficar preso na zona de rebaixamento com apenas dois pontos.

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