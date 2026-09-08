O Al-Ittihad começou a partida de forma ofensiva, e Georges Ilenikhena quase abriu o placar aos dez minutos, mas sua finalização foi defendida por Orlando Mosquera.

O Al-Feiha respondeu com uma tentativa de Alfa Semedo aos 11 minutos, antes de Mohammed Al-Absi brilhar diante de uma finalização de Hussein Belahrach aos 35 minutos.

Aos 43 minutos, Georges Ilenikhena colocou o Al-Ittihad na frente com um cabeceio de curta distância, após acompanhar uma bola que voltou do travessão.

Mas o Al-Feiha alcançou o empate pouco antes do fim do primeiro tempo, depois que Jayson Rémiceiro marcou aos quatro minutos dos acréscimos, aproveitando um cruzamento de Ahmed Bamsaoud.