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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: En-Nesyri decide o jogo e Al-Ittihad quebra a resistência do Al-Fayha

Al-Ittihad x Al-Fayha
Al-Ittihad
Al-Fayha
Campeonato Saudita
G. Ilenikhena
Y. En-Nesyri
Arábia Saudita
Nigéria
Marrocos

O Al-Ahly segue com o impulso do clássico contra o Al-Nassr

O Al-Ittihad venceu o visitante Al-Feiha pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Saudita, na noite desta terça-feira, dando continuidade à sua sequência de vitórias após superar o rival Al-Nassr pelo mesmo placar na rodada anterior.

Com o resultado, o Al-Ittihad chegou aos 14 pontos, na terceira colocação, a apenas um ponto de distância tanto do líder Al-Hilal quanto do vice-líder Al-Qadsiah, enquanto o Al-Feiha permaneceu com 5 pontos, na décima primeira posição.

  • Início ofensivo

    O Al-Ittihad começou a partida de forma ofensiva, e Georges Ilenikhena quase abriu o placar aos dez minutos, mas sua finalização foi defendida por Orlando Mosquera.

    O Al-Feiha respondeu com uma tentativa de Alfa Semedo aos 11 minutos, antes de Mohammed Al-Absi brilhar diante de uma finalização de Hussein Belahrach aos 35 minutos.

    Aos 43 minutos, Georges Ilenikhena colocou o Al-Ittihad na frente com um cabeceio de curta distância, após acompanhar uma bola que voltou do travessão.

    Mas o Al-Feiha alcançou o empate pouco antes do fim do primeiro tempo, depois que Jayson Rémiceiro marcou aos quatro minutos dos acréscimos, aproveitando um cruzamento de Ahmed Bamsaoud.

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  • O Nasr resolve para o Al-Ittihad

    O Al-Ittihad promoveu uma substituição no início do segundo tempo, com a entrada de Marwan Al-Sahafi no lugar de Steven Bergwijn, antes de a equipe manter a pressão em busca do gol de vantagem.

    O Al-Ittihad quase recuperou a vantagem aos 62 minutos, mas a finalização de Dion Lopy acertou o travessão, enquanto Marwan Al-Sahafi desperdiçou outra chance logo em seguida.

    Aos 65 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Al-Ittihad após um toque de mão em Jayson dentro da área, depois da revisão do árbitro de vídeo assistente, e Youssef En-Nesyri cobrou a penalidade com sucesso aos 68 minutos, dando a vantagem de 2 a 1 à sua equipe.

    O Al-Feiha tentou reagir nos minutos finais, e Fashion Sakala finalizou em bola defendida por Mohammed Al-Absi aos 77 minutos, enquanto Hugo Mora desperdiçou outra chance com um chute que passou por cima do gol aos 85 minutos.

    As duas equipes fizeram várias substituições nos minutos finais, mas o placar não mudou, e o Al-Ittihad manteve a vantagem até o apito final.

    Leia também: alertou-o sobre um único adversário: ex-astro do Barcelona diz que este é o ano do time de Flick

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