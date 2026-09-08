O Al-Ittihad promoveu uma substituição no início do segundo tempo, com a entrada de Marwan Al-Sahafi no lugar de Steven Bergwijn, antes de a equipe manter a pressão em busca do gol de vantagem.
O Al-Ittihad quase recuperou a vantagem aos 62 minutos, mas a finalização de Dion Lopy acertou o travessão, enquanto Marwan Al-Sahafi desperdiçou outra chance logo em seguida.
Aos 65 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Al-Ittihad após um toque de mão em Jayson dentro da área, depois da revisão do árbitro de vídeo assistente, e Youssef En-Nesyri cobrou a penalidade com sucesso aos 68 minutos, dando a vantagem de 2 a 1 à sua equipe.
O Al-Feiha tentou reagir nos minutos finais, e Fashion Sakala finalizou em bola defendida por Mohammed Al-Absi aos 77 minutos, enquanto Hugo Mora desperdiçou outra chance com um chute que passou por cima do gol aos 85 minutos.
As duas equipes fizeram várias substituições nos minutos finais, mas o placar não mudou, e o Al-Ittihad manteve a vantagem até o apito final.
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