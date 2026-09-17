A forma de Bono defender a bola não foi obra do acaso, já que o goleiro marroquino havia protagonizado um lance semelhante durante a última Copa do Mundo, quando defendeu com maestria uma cobrança de pênalti em pé, no confronto contra a Holanda pelas oitavas de final.

Aquela forma se transformou em um dos lances marcantes da carreira de Bono, depois que suas defesas contribuíram para ajudar a seleção marroquina a seguir sua trajetória no torneio, antes que o goleiro marroquino a repetisse novamente, desta vez com a camisa do Al-Hilal.

Assim, Bono segue confirmando sua forte presença no Al-Hilal, seja por meio de defesas decisivas ou de lances excepcionais que dão à equipe mais segurança nas partidas, mantendo-se como um dos principais goleiros dos gramados sauditas.