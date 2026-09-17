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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Bono rouba a cena na Arábia Saudita à moda da Copa do Mundo

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Y. Bounou
Arábia Saudita
Marrocos

O goleiro marroquino faz história

O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, seguiu chamando a atenção nos gramados sauditas, após protagonizar um lance excepcional durante o confronto com o Al-Taawoun, confirmando mais uma vez que possui habilidades especiais para lidar com as bolas mais difíceis.

O brilho de Bounou aconteceu durante a grande vitória do Al-Hilal sobre o Al-Taawoun por 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes pela sétima rodada da Liga Roshan de Profissionais, depois que ele defendeu um chute forte de uma maneira que despertou a admiração dos torcedores.

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  • Defesa excepcional de Bounou

    Bono conseguiu afastar um forte chute de um dos jogadores do Al-Taawoun de fora da área, após lidar com a bola em pé, apesar de sua grande velocidade e da direção rumo às redes, privando os donos da casa de marcar um gol contra o Al-Hilal.

    E o lance não passou despercebido, já que Bono recebeu o prêmio de melhor defesa da rodada da Liga Profissional Roshn, em reconhecimento à sua reação notável e à maneira como lidou com o chute.

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  • Lance que traz de volta as lembranças da Copa do Mundo

    A forma de Bono defender a bola não foi obra do acaso, já que o goleiro marroquino havia protagonizado um lance semelhante durante a última Copa do Mundo, quando defendeu com maestria uma cobrança de pênalti em pé, no confronto contra a Holanda pelas oitavas de final.

    Aquela forma se transformou em um dos lances marcantes da carreira de Bono, depois que suas defesas contribuíram para ajudar a seleção marroquina a seguir sua trajetória no torneio, antes que o goleiro marroquino a repetisse novamente, desta vez com a camisa do Al-Hilal.

    Assim, Bono segue confirmando sua forte presença no Al-Hilal, seja por meio de defesas decisivas ou de lances excepcionais que dão à equipe mais segurança nas partidas, mantendo-se como um dos principais goleiros dos gramados sauditas.

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