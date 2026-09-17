O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, seguiu chamando a atenção nos gramados sauditas, após protagonizar um lance excepcional durante o confronto com o Al-Taawoun, confirmando mais uma vez que possui habilidades especiais para lidar com as bolas mais difíceis.
O brilho de Bounou aconteceu durante a grande vitória do Al-Hilal sobre o Al-Taawoun por 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes pela sétima rodada da Liga Roshan de Profissionais, depois que ele defendeu um chute forte de uma maneira que despertou a admiração dos torcedores.