O Al-Nassr caiu na armadilha do empate diante do Al-Khaleej pelo placar de 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste sábado, válida pela sétima rodada do Campeonato Saudita (Liga Roshn Profissional), em um confronto que testemunhou grande resistência dos donos da casa às tentativas repetidas do Al-Nassr.
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Vídeo: Al-Khaleej surpreende o Al-Nassr em noite de feito histórico
Mascarell surpreende o Al-Nassr antes do fim do primeiro tempo
O Al-Khaleej começou a partida de forma intensa e conseguiu aplicar um golpe surpresa no Al-Nassr antes do fim do primeiro tempo, depois que Omar Mascarell marcou o primeiro gol no primeiro minuto dos acréscimos.
O gol do Al-Khaleej saiu de uma cabeçada de Mascarell, dando aos donos da casa uma vantagem preciosa antes de irem para o vestiário e colocando o Al-Nassr diante de uma tarefa difícil no segundo tempo para voltar à partida.
O Al-Nassr tentou igualar o placar no início do segundo tempo e intensificou sua pressão ofensiva em busca do gol de empate, mas a defesa do Al-Khaleej e seu goleiro mantiveram a vantagem e frustraram mais de uma tentativa do Al-Nassr dentro da área.
Al-Hamdan salva o Al-Nassr com um chute foguete
O Al-Nassr manteve suas investidas ofensivas com o passar dos minutos do segundo tempo, e o perigo apareceu através das finalizações de Cristiano Ronaldo, João Félix e outros jogadores do "Al-Alami", mas a resistência defensiva do Al-Khaleej e a atuação brilhante do goleiro impediram que a bola chegasse às redes.
O Al-Nassr esperou até os 72 minutos para alcançar o empate, depois que o reserva Abdullah Al-Hamdan conseguiu disparar um chute foguete que balançou as redes do Al-Khaleej, devolvendo a partida ao ponto de partida e dando ao seu time a chance de buscar o gol da vitória.
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Após o gol de Al-Hamdan, o Al-Nassr avançou com toda a sua força, e continuaram as tentativas e finalizações de Ronaldo, Félix e dos demais jogadores, mas o Al-Khaleej manteve sua solidez até o final, privando o "Al-Alami" de arrancar os três pontos.
Empate com sabor de história: e o Al-Nassr em terceiro
Apesar do tropeço no empate, o Al-Nassr saiu da partida com um feito histórico após manter sua sequência goleadora na Roshn Saudi League, alcançando o jogo de número 94 consecutivo em que consegue marcar um gol, quebrando o recorde histórico do argentino River Plate, dono da sequência de 93 partidas consecutivas.
O Al-Nassr elevou seu saldo para 16 pontos, ocupando a terceira posição na tabela de classificação da Roshn Saudi League, atrás do Al-Ittihad, segundo colocado, por diferença de apenas um ponto, enquanto o Al-Hilal lidera a classificação com 18 pontos.
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Do outro lado, o Al-Khaleej conseguiu sair com um ponto precioso diante do Al-Nassr, após resistir à pressão do time durante o segundo tempo e manter o empate até o apito final, privando o "Al-Alami" de dar continuidade a suas vitórias e deixando-o com apenas um ponto na sétima rodada.
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