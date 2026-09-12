O Al-Nassr manteve suas investidas ofensivas com o passar dos minutos do segundo tempo, e o perigo apareceu através das finalizações de Cristiano Ronaldo, João Félix e outros jogadores do "Al-Alami", mas a resistência defensiva do Al-Khaleej e a atuação brilhante do goleiro impediram que a bola chegasse às redes.

O Al-Nassr esperou até os 72 minutos para alcançar o empate, depois que o reserva Abdullah Al-Hamdan conseguiu disparar um chute foguete que balançou as redes do Al-Khaleej, devolvendo a partida ao ponto de partida e dando ao seu time a chance de buscar o gol da vitória.

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Após o gol de Al-Hamdan, o Al-Nassr avançou com toda a sua força, e continuaram as tentativas e finalizações de Ronaldo, Félix e dos demais jogadores, mas o Al-Khaleej manteve sua solidez até o final, privando o "Al-Alami" de arrancar os três pontos.