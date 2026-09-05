O Al-Ittihad venceu o clássico da quinta rodada da Liga Roshan de Profissionais, após conquistar uma vitória emocionante sobre o visitante Al-Nassr pelo placar de 2 a 1, em uma partida que teve clara superioridade do Al-Ittihad durante o primeiro tempo, antes de o Al-Nassr reagir no segundo tempo em busca da recuperação, sem conseguir alcançar o empate.

Com esse resultado, o Al-Nassr estacionou nos 12 pontos, na segunda colocação da tabela da Liga Roshan, atrás do líder Al-Hilal por uma diferença de 3 pontos, depois de o Al-Hilal ter elevado sua pontuação para 15, enquanto o Al-Ittihad chegou aos 11 pontos e subiu para a quarta posição, tornando o Al-Hilal o maior beneficiado com o resultado deste clássico.