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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traduzido por

Vídeo: Al-Ittihad vence o clássico contra o Al-Nassr e dá um presente valioso ao Al-Hilal

Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Clássico em chamas

O Al-Ittihad venceu o clássico da quinta rodada da Liga Roshan de Profissionais, após conquistar uma vitória emocionante sobre o visitante Al-Nassr pelo placar de 2 a 1, em uma partida que teve clara superioridade do Al-Ittihad durante o primeiro tempo, antes de o Al-Nassr reagir no segundo tempo em busca da recuperação, sem conseguir alcançar o empate.

Com esse resultado, o Al-Nassr estacionou nos 12 pontos, na segunda colocação da tabela da Liga Roshan, atrás do líder Al-Hilal por uma diferença de 3 pontos, depois de o Al-Hilal ter elevado sua pontuação para 15, enquanto o Al-Ittihad chegou aos 11 pontos e subiu para a quarta posição, tornando o Al-Hilal o maior beneficiado com o resultado deste clássico.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Início avassalador do Al-Ittihad

    O Al Ittihad começou a partida com grande ferocidade ofensiva e impôs forte pressão ao Al Nassr por todos os cantos do campo, o que colocou os jogadores do "clube mundial" sob pressão constante, especialmente durante suas tentativas de sair jogando de suas áreas.

    O Al Nassr sofreu de forma evidente na construção do jogo e na saída de bola, diante da intensa pressão do Al Ittihad, o que deu aos jogadores do Al Ittihad clara vantagem durante os primeiros minutos do clássico.

    O Al Ittihad precisou de apenas 4 minutos para transformar sua superioridade no primeiro gol, depois que o nigeriano George Ilenikhena conseguiu balançar as redes do Al Nassr, dando ao seu time um início perfeito no confronto de gala.

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  • Ilinykhina segue brilhando

    O Al-Ittihad manteve sua pressão ofensiva com força e intensidade após o primeiro gol, seguindo em busca de ampliar sua vantagem, até que Ilyenikhina conseguiu marcar um segundo gol aos 15 minutos.

    Mas a alegria do Al-Ittihad não foi completa, depois que o árbitro anulou o gol por impedimento, deixando o Al-Nassr atrás por apenas um gol, apesar da continuidade da clara superioridade do Al-Ittihad.

    Poucos minutos depois, Ilyenikhina voltou a tentar, e desta vez conseguiu marcar o segundo gol de forma legal aos 22 minutos, dando ao Al-Ittihad uma nova vantagem e confirmando seu brilho notável durante o clássico.

  • O Al-Nassr recupera o equilíbrio e reduz a diferença

    Com o passar de meia hora do início da partida, o Al-Nassr começou a corrigir os erros que apareceram no começo, e conseguiu gradualmente sair da pressão do Al-Ittihad e chegar de forma melhor às zonas ofensivas.

    O "Al-Nassr" lutou para voltar ao clima da partida, até conseguir diminuir a diferença aos 36 minutos por meio de Angelo, que soltou um forte chute que balançou as redes do Al-Ittihad, recolocando o Al-Nassr na partida antes do fim do primeiro tempo.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pressão do Al-Nassr e resistência do Al-Ittihad

    Com o início do segundo tempo, o Al-Nassr apareceu de forma completamente diferente, começando com muita intensidade e uma pressão feroz em busca do gol de empate, aproveitando o ímpeto ofensivo com que havia encerrado o primeiro tempo.

    Em contrapartida, o Al-Ittihad recuou para defender sua vantagem, com uma entrega enorme de seus jogadores diante da pressão do Al-Nassr, enquanto a defesa e o goleiro sérvio Predrag Rajković carregaram a maior parte do fardo durante esses minutos.

    Leia também: Vídeo: substituto de En-Nesyri incendeia o clássico e premia o técnico do Al-Ittihad

    O Al-Nassr quase alcançou o empate aos 55 minutos, depois que Cristiano Ronaldo soltou um chute forte em direção ao gol do Al-Ittihad, mas Rajković estava atento e defendeu a bola com maestria, mantendo a vantagem de sua equipe.

    A pressão do Al-Nassr não parou, e Rajković voltou a brilhar novamente aos 60 minutos, ao defender uma forte cabeçada de Mohamed Simakan, dando continuidade à proteção do gol do Al-Ittihad diante das tentativas sucessivas do Al-Nassr.

    Deve-se creditar a Rajković o fato de ter aparecido no segundo tempo com grande concentração, protegendo o gol do Al-Ittihad com extrema habilidade, depois de defender mais de uma chance perigosa e contribuir para manter sua equipe à frente apesar da forte pressão ofensiva do Al-Nassr.

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