+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Tauan Ambrosio

Vice do Palmeiras no Brasileirão 2025 é histórico – e não por causa da impressionante derrocada no final

Time de Abel Ferreira superou o Santos de 2019 como segundo colocado com mais pontos somados

O Palmeiras já sabia, nas últimas rodadas do Brasileirão, que tinha perdido a chance de ficar com o título. Após empate sem gols contra o Fluminense, pela 35ª rodada, o técnico Abel Ferreira jogou a toalha mesmo em meio a chances matemáticas de que sua equipe poderia conseguir uma reação. 

De fato, não conseguiu e viu o Flamengo, seu algoz também na decisão da Libertadores, ficar com o título da Série A – confirmado com um jogo de antecipação.

Mas ao ter vencido o Ceará por 3 a 1, na última rodada, a equipe alviverde escreveu história. O resultado, que também decretou o rebaixamento do Vozão para a Série B, estipulou um novo recorde na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos disputado por 20 times: com 76 pontos, o Palmeiras de 2025 tornou-se o vice-campeão com mais pontos somados.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O melhor vice... ao menos no somatório dos pontos

    A marca anterior pertencia ao Santos de 2019, que terminou aquela edição do Campeonato Brasileiro (também conquistado pelo Flamengo) com 74 pontos. O que isso muda, na prática? A partir do finalzinho de janeiro de 2026, quando iniciar o Brasileirão de 2026, as contas de probabilidades de título deverão utilizar o número 77, e não mais 75, para iniciar os cálculos do que determinada equipe precisa fazer para garantir o título nacional.

    A corrida pela máxima glória do futebol brasileiro foi intensa, em 2025. Flamengo e Palmeiras elevaram o sarrafo no nível de aproveitamento necessário para brigar pela taça, na temporada que acabou de terminar. Mas a reta final dos alviverdes foi marcada por uma derrocada impressionante: em novembro, o Palmeiras venceu apenas duas partidas e acumulou uma sequência de cinco jogos sem vitórias, período no qual os rubro-negros aproveitaram para encaminhar a conquista nacional.

    • Publicidade
  • Palmeiras v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Derrocada no final

    O Palmeiras foi derrotado pelo Mirassol na 33ª rodada, depois pelo Santos em duelo atrasado, somou empates contra Vitória e Fluminense e perdeu por 3 a 2 para o Grêmio. Em seus dois últimos jogos, venceu Atlético-MG e Ceará, mas já ciente de que o título desta vez não seria seu. Considerando toda a história do Brasileirão, esta foi a sexta vez que o Alviverde terminou na segunda posição. O Verdão já havia sido vice nas edições de 1970, 1978, 1997, 2017, 2024 e agora 2025. Apenas Santos (8) e Internacional (9) ficaram mais vezes no “quase”.

  • Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Sem terra arrasada

    Terminado um ano que muito prometeu, mas que se encerrou com vazio de taças após uma péssima reta final de ano, a promessa para 2026 é de lamber as feridas para voltar melhor. Apesar das críticas recentes, o técnico Abel Ferreira insistiu que não há clima de terra arrasada na Academia. 

    “Aos torcedores do Palmeiras: a terra não está arrasada, e tenho muita sorte por estar presente na história do Palmeiras que é longa e vitoriosa, mas estar no ciclo mais vitorioso e que o Palmeiras é mais reconhecido quer nacional ou internacionalmente, pelo prestígio da sua organização, pela grandeza dos processos e por tudo que o clube faz enquanto instituição”, afirmou o português após a vitória sobre o Atlético-MG, na penúltima rodada.

    Depois de terminar, pela primeira vez desde a chegada de Abel, um ano sem levantar taças, o Palmeiras espera que 2026 volte a ser um ano de conquistas. E se voltar a disputar o título brasileiro, não há dúvidas de que a primeira meta será, ao menos, ultrapassar os 76 pontos obtidos em 2025. 

0