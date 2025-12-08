Vice do Palmeiras no Brasileirão 2025 é histórico – e não por causa da impressionante derrocada no final

O Palmeiras já sabia, nas últimas rodadas do Brasileirão, que tinha perdido a chance de ficar com o título. Após empate sem gols contra o Fluminense, pela 35ª rodada, o técnico Abel Ferreira jogou a toalha mesmo em meio a chances matemáticas de que sua equipe poderia conseguir uma reação.

De fato, não conseguiu e viu o Flamengo, seu algoz também na decisão da Libertadores, ficar com o título da Série A – confirmado com um jogo de antecipação.

Mas ao ter vencido o Ceará por 3 a 1, na última rodada, a equipe alviverde escreveu história. O resultado, que também decretou o rebaixamento do Vozão para a Série B, estipulou um novo recorde na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos disputado por 20 times: com 76 pontos, o Palmeiras de 2025 tornou-se o vice-campeão com mais pontos somados.