Marcos Braz conversou com a GOAL sobre situação do meio-campista da seleção brasileira

No início da janela de transferências do meio do ano, o Flamengo sonhou com a possibilidade de contratar Lucas Paquetá, do West Ham. Mais do que sonho, o rubro-negro abriu conversas com o jogador no intuito de repatriar o atleta, nem que fosse por empréstimo.

Em bate papo com a GOAL, Marcos Braz, vice de futebol do clube, confirmou as conversas para ter o jogador de volta ao clube e detalhou a situação.