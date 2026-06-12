Verona: renovação de Sogliano é oficializada; reunião com Baroni para discutir o cargo de técnico

Verona - O Hellas Verona FC tem o prazer de anunciar a renovação do contrato do diretor esportivo Sean Sogliano até 30 de junho de 2029.

“Estamos muito felizes em prolongar ainda mais nossa relação profissional com Sean Sogliano, que, ao longo de todos esses anos, demonstrou competência, dedicação e apego à causa gialloblù – disse o presidente executivo Italo Zanzi. “Compartilhamos as mesmas ambições e a mesma visão para o futuro do Hellas Verona. Esta renovação é a expressão natural da vontade da diretoria de dar continuidade ao projeto esportivo e construir bases cada vez mais sólidas para o clube.”

“Sempre manifestei e demonstrei meu profundo vínculo com o Hellas Verona e estou feliz por poder continuar trabalhando por este clube e por estes torcedores – declarou o diretor esportivo Sean Sogliano –. A última temporada foi difícil, agora é hora de virar a página e recomeçar com mais força e determinação. Temos outro desafio complicado pela frente, mas com a união de todos e a coesão do nosso ambiente, poderemos continuar a ser orgulhosamente sozinhos contra todos. Agradeço à diretoria pela confiança depositada em mim, sempre força Hellas Verona”.

O Hellas Verona FC deseja a Sean Sogliano os melhores votos para a continuação de seu trabalho à frente da área esportiva.