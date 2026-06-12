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Sean SoglianoGetty Images

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Verona: renovação de Sogliano é oficializada; reunião com Baroni para discutir o cargo de técnico

Hellas Verona
Mercado da bola
Serie B

A renovação do diretor esportivo é oficial. Para o cargo de técnico, ganha força a candidatura do ex-treinador da Lazio e do Torino.

Sean Sogliano continuará sua trajetória no Verona. O diretor esportivo do time, apesar dos recentes contatos com o Lecce para substituir Pantaleo Corvino, renovou por mais três anos seu contrato com o clube da Veneto. Assim, mesmo na Série B, o dirigente dará continuidade ao trabalho iniciado em 2022.

Com a decisão sobre o diretor esportivo, agora o Verona poderá planejar a próxima temporada, começando pela escolha do técnico, com Marco Baroni sendo o principal candidato.

  • VAMOS EM FRENTE COM SOGLIANO

    Sogliano renovou por mais três anos, continuando assim na Série B. Ele trabalhará na próxima temporada com o objetivo de levar o Verona de volta à Série A o mais rápido possível.

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  • O COMUNICADO

    Verona - O Hellas Verona FC tem o prazer de anunciar a renovação do contrato do diretor esportivo Sean Sogliano até 30 de junho de 2029.

    “Estamos muito felizes em prolongar ainda mais nossa relação profissional com Sean Sogliano, que, ao longo de todos esses anos, demonstrou competência, dedicação e apego à causa gialloblù – disse o presidente executivo Italo Zanzi. “Compartilhamos as mesmas ambições e a mesma visão para o futuro do Hellas Verona. Esta renovação é a expressão natural da vontade da diretoria de dar continuidade ao projeto esportivo e construir bases cada vez mais sólidas para o clube.”

    “Sempre manifestei e demonstrei meu profundo vínculo com o Hellas Verona e estou feliz por poder continuar trabalhando por este clube e por estes torcedores – declarou o diretor esportivo Sean Sogliano –. A última temporada foi difícil, agora é hora de virar a página e recomeçar com mais força e determinação. Temos outro desafio complicado pela frente, mas com a união de todos e a coesão do nosso ambiente, poderemos continuar a ser orgulhosamente sozinhos contra todos. Agradeço à diretoria pela confiança depositada em mim, sempre força Hellas Verona”.

    O Hellas Verona FC deseja a Sean Sogliano os melhores votos para a continuação de seu trabalho à frente da área esportiva.

  • ENCONTRO COM BARONI

    Na quinta-feira, 11 de junho, ocorreu uma reunião com Marco Baroni. O ex-técnico do Torino e da Lazio está disposto a chegar a um acordo com o Verona: nos próximos dias, as partes trabalharão para tentar chegar a um acordo definitivo.