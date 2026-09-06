O técnico do Venezia prosseguiu, como relata a Sportmediaset: "Depois, houve um time de verdade em campo, que conseguiu vencer alguns duelos, e nós vencemos com a qualidade dos jogadores. Na minha opinião, houve pênalti em Adams quando estávamos em 2 a 1; e, no 2 a 2, Hainaut saiu cara a cara com o goleiro e chutou para fora. Sofremos o 3 a 2 como bobos e vamos embora com um resultado negativo, é uma pena. Isso me queima por dentro porque buscar o jogo dessa forma e perdê-lo me incomoda".