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Gianluca Minchiotti

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Venezia, ironia amarga de Stroppa: "Achávamos que a partida começava às 16h"

Venezia
G. Stroppa

O técnico fala após a derrota de sua equipe em Frosinone

Giovanni Stroppa, técnico do Venezia, fala após a derrota de sua equipe no campo do Frosinone: "Não entramos em campo, achávamos que a partida começava às 16h, mas já estávamos perdendo por 2 a 0. Conhecemos a força do Frosinone, que nos duelos é realmente sufocante, não fomos capazes de aguentar o tranco. Nesse sentido, não há comentários a fazer".


  • O técnico do Venezia prosseguiu, como relata a Sportmediaset: "Depois, houve um time de verdade em campo, que conseguiu vencer alguns duelos, e nós vencemos com a qualidade dos jogadores. Na minha opinião, houve pênalti em Adams quando estávamos em 2 a 1; e, no 2 a 2, Hainaut saiu cara a cara com o goleiro e chutou para fora. Sofremos o 3 a 2 como bobos e vamos embora com um resultado negativo, é uma pena. Isso me queima por dentro porque buscar o jogo dessa forma e perdê-lo me incomoda".

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