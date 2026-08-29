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Juan Jesus NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Venezia acerta a chegada do agente livre Juan Jesus

Venezia

Chega um zagueiro para Stroppa

O Venezia age rapidamente após a lesão de Franjic, com a chegada do jogador livre no mercado Juan Jesus, que vem de experiências importantes na Serie A com Roma, Inter e Napoli.

  • O zagueiro brasileiro tinha outras ofertas do exterior, mas já aceitou a proposta do Venezia, como confirmou o Triveneto Goal e confirmou Alfredo Pedullà.

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