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Austria v Kazakhstan - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B3Getty Images Sport

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Veneza: Michael Svoboda vai para o Brighton, que paga a cláusula

Brighton
Mercado da bola
Venezia

Michael Svoboda deixa o Venezia. O zagueiro austríaco, nascido em 1998, jogará no ano que vem na Premier League, defendendo as cores do Brighton. O clube inglês exerceu a cláusula de rescisão de 6 milhões de euros prevista no contrato que vincula o capitão do Venezia ao clube laranja-verde.

  • O clube da Lagoa ficou surpreso e bastante incomodado: não conseguiu entrar em contato com o jogador nem com o agente, que já fecharam acordo com o Brighton. Svoboda está atualmente nos Estados Unidos, defendendo a Áustria na Copa do Mundo.

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