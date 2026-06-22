Michael Svoboda deixa o Venezia. O zagueiro austríaco, nascido em 1998, jogará no ano que vem na Premier League, defendendo as cores do Brighton. O clube inglês exerceu a cláusula de rescisão de 6 milhões de euros prevista no contrato que vincula o capitão do Venezia ao clube laranja-verde.
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Veneza: Michael Svoboda vai para o Brighton, que paga a cláusula
O clube da Lagoa ficou surpreso e bastante incomodado: não conseguiu entrar em contato com o jogador nem com o agente, que já fecharam acordo com o Brighton. Svoboda está atualmente nos Estados Unidos, defendendo a Áustria na Copa do Mundo.