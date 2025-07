Vender Rodrygo, substituir Luka Modric e as seis transferências que o Real Madrid precisa para fazer Xabi Alonso remontar elenco após decepção no Mundial de Clubes

Ainda faltam ajustes importantes para que o Real possa dizer que encerrou de vez a reformulação do elenco nesta pré-temporada

Xabi Alonso entrou em modo de contenção de danos depois da eliminação do Real Madrid no Mundial de Clubes. O treinador tratou a derrota para o PSG como o ponto final da temporada 2025 e destacou que o trabalho de verdade começaria algumas semanas depois, com o time descansado e com tempo para fazer um raio-x do elenco.

O Mundial, no entanto, escancarou os problemas que Alonso terá que lidar. O Real continua recheado de craques, mas peca pela falta de entrosamento e sofre com a pouca profundidade do elenco em posições-chave. A chegada de Álvaro Carreras ajuda a resolver um desses buracos, já que a lateral esquerda precisava de um nome confiável. No entanto, à medida que a janela avança, fica a sensação de que a reconstrução está longe de estar concluída.

Ainda há peças faltando nesse quebra-cabeça. A saída de Luka Modric abriu uma lacuna de liderança e experiência no meio-campo, e o futuro de Rodrygo continua indefinido, o que exige uma solução urgente. Além disso, é difícil imaginar que Alonso vá recusar reforços, especialmente em setores onde o elenco é mais curto. Hoje, a única posição com sobra real de opções é a ponta esquerda.

Mais artigos abaixo

E agora? O que o Real precisa priorizar para decretar de fato essa nova era sob comando de Xabi Alonso? A GOAL listou os próximos passos que o clube deve seguir...