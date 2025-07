Venda milionária de Noni Madueke para o Arsenal mostra que "plano maluco" do Chelsea pode realmente dar certo - e gerar rios de dinheiro para os Blues

Mesmo com desempenho irregular de Madueke em Stamford Bridge, o clube londrino deve lucrar bem com a venda do ponta para os arquirrivais

Esperava-se há algum tempo que a nova e enigmática estratégia de transferências do Chelsea começasse a dar sinais concretos de sucesso. De repente, isso parece estar, enfim, acontecendo. Depois de conquistar dois títulos em dois meses com um elenco extremamente jovem, os Blues estão prestes a faturar com a venda de um jogador considerado negociável.

Noni Madueke está a caminho do Arsenal, em uma transferência de £52 milhões (R$ 393 milhões), e o acordo iminente deve render mais de £20 milhões (R$ 151 milhões) de lucro ao Chelsea, mesmo com o jogador tendo deixado a desejar em campo desde que chegou do PSV por £30,5 milhões (R$ 231 milhões) em janeiro de 2023.

É a nova “grande estratégia” em prática. E com resultados esportivos finalmente aparecendo, a diretoria do clube deve se sentir validada em sua, muitas vezes, confusa abordagem no mercado de transferências.