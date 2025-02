Os vencedores e os perdedores da janela de transferências de janeiro

A GOAL analisa as principais movimentações do último mês e avalia os possíveis resultados para todos os envolvidos

A janela de transferências de janeiro se fechou, com o dia do prazo final nos trazendo alguns negócios interessantes. O Tottenham, por exemplo, conseguiu convencer Mathys Tel a se juntar a eles por empréstimo do Bayern de Munique, mas não conseguiu persuadir Axel Disasi a fazer o mesmo, com o defensor do Chelsea optando, em vez disso, por se mudar para o Aston Villa.

O Manchester City também ultrapassou seus gastos de janeiro para além dos £185 milhões (R$ 1,1 bilhão) ao assinar com Nico González do Porto, tendo já contratado Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis e Juma Bah enquanto Pep Guardiola tenta desesperadamente conter a chocante queda de forma da sua equipe.

Como de costume, as coisas foram bastante tranquilas fora da Inglaterra, mesmo que o Milan tenha se movido para reformular seu ataque, enquanto houve uma grande novela de negociações na Arábia Saudita, com Jhon Duran, ex-Villa, juntando-se a Cristiano Ronaldo no Al Nassr.

Então, quem foram os grandes vencedores e perdedores da janela de inverno europeu? A GOAL analisa tudo...