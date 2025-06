Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Clássico carioca acontece neste terça-feira (11) pela 14ª rodada do Brasileirão da categoria; veja como acompanhar

Vasco e Fluminese entram em campo nesta terça-feira (11), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida acontece no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, e não teve transmissão ao vivo confirmada até o momento. (confira a programação completa de futebol aqui).

O Vasco entra em campo pressionado pela sequência negativa. Sem vencer há quatro partidas — dois empates e duas derrotas entre Brasileirão e Copa Rio —, o time cruz-maltino busca reencontrar o caminho das vitórias para voltar ao G-8. Com 19 pontos e na 9ª colocação, a equipe sabe que um triunfo no clássico pode ser o impulso necessário para reagir na temporada e ultrapassar o rival Flamengo, atual 8º colocado.

Do outro lado, o Fluminense chega embalado após vencer o Athletico-PR por 1 a 0 na última rodada. Com 17 pontos em 13 jogos, o Tricolor ocupa a 11ª posição, mas também sonha com um lugar entre os oito melhores. O desempenho recente no Brasileiro tem sido irregular, mas o time venceu três dos últimos cinco jogos e vê no clássico uma boa chance de ganhar moral e subir na tabela.