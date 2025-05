Vasco x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela 12ª rodada da competição

O Vasco recebe o RB Bragantino na tarde desta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Em meio à final da Copa Rio Sub-20 contra o Botafogo, os Meninos da Colina seguem bem posicionados na tabela do Campeonato Brasileiro da categoria. O Vasco ocupa a sexta colocação, com 18 pontos, a sete rodadas do fim da primeira fase.

O próximo compromisso é um confronto direto pelas primeiras posições: o adversário será o Red Bull Bragantino, que está uma colocação acima, com 20 pontos. A partida promete ser decisiva para as pretensões de ambas as equipes na briga por uma vaga na próxima fase da competição.