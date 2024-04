Vasco e Ramon Díaz divergem sobre saída e multa na casa dos R$ 30 milhões vira problema

O treinador argentino teve sua saída anunciada após derrota por 4 a 0 para o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro

A saída de Ramon Díaz do Vasco virou uma polêmica nos bastidores. Isso porque o Cruz-maltino garante que o treinador pediu para sair. No entanto, durante rápido pronunciamento após a partida, o argentino e seu auxiliar, que também é seu filho, Emiliano Diaz, afirmaram que foram demitidos.

Segundo soube a GOAL, a situação está causando grande desconforto no Vasco. Internamente, funcionários do departamento de futebol garantem que a dupla avisou aos jogadores, no vestiário, que estava de saída logo após a goleada por 4 a 0 para o Criciúma, em São Januário. Por isso, o clube decidiu soltar uma nota oficial comunicando que eles não seguiriam no Vasco.

