Vasco x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), em São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo na VascoTV no YouTube, além do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na briga para voltar ao G-8 do Brasileiro Sub-20, o Vasco volta a campo após empatar por 1 a 1 com o Corinthians na última rodada. No momento, os Meninos da Colina ocupam a nona posição, com os mesmos 23 pontos do Juventude, mas com uma vitória a menos.

Por outro lado, o Palmeiras, atual campeão do torneio, lidera a competição com 33 pontos. Em 15 jogos disputados, soma 10 vitórias, três empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 73%.