Branislav Racko
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"Vamos sofrer!" - Yaya Toure cobra coragem e paixão do Slovan Bratislava antes de teste contra o PSG
Campeões eslovacos visitam Paris
O Bratislava tem uma tarefa assustadora pela frente ao viajar para enfrentar o atual campeão PSG no Parc des Princes, na abertura da fase de liga desta quarta-feira à noite. A equipe eslovaca garantiu sua vaga na competição principal após uma desgastante campanha nas eliminatórias, superando Iberia Tbilisi, Mjallby e Celje. A ocasião também marca um feito histórico para Toure, que se torna o primeiro treinador africano a comandar um time na Champions League.
- Branislav Racko
Técnico exige atuação sem medo
O treinador marfinense insistiu que seus jogadores não devem mostrar medo diante da equipe estrelada dos anfitriões, enquanto buscam provar seu valor no maior palco da Europa.
Motivado pelo desafio que os aguarda na capital francesa, Toure disse aos repórteres: "Vamos jogar contra uma das melhores equipes da Europa, com [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue e os outros, mas não quero que eles tenham medo. Eles podem ser driblados uma, duas ou três vezes, mas precisam resistir. Depois da partida, vou perguntar o que aprenderam e o que fizeram bem."
Plenamente ciente da imensa pressão que sua equipe vai enfrentar, o técnico de 43 anos acrescentou: "Temos que dificultar a vida deles. Temos que ser corajosos, determinados, apaixonados. Vamos cometer erros, vamos sofrer, mas estou ansioso para ver como meu time vai se sair."
Touré saboreia duelo com Enrique
Touré também fez muitos elogios ao técnico adversário Luis Enrique, destacando a conquista notável do espanhol ao conduzir o PSG a títulos continentais consecutivos. Expressando sua admiração pelo experiente treinador, o ex-meio-campista do Barcelona disse: "Ele é um dos melhores técnicos do mundo, é um prazer jogar contra o time dele. Vamos tentar fazer um bom jogo e temos muito respeito."
- Branislav Racko
Reação crucial espera por ambos
Um duro teste aguarda o Bratislava, que precisa se reorganizar rapidamente após duas derrotas seguidas na liga nacional, resultados que o deixaram na quarta colocação da tabela. Enquanto isso, o PSG busca uma atuação convincente para recuperar a confiança, depois de um início lento de campanha que o fez cair para o 13º lugar na Ligue 1. A exigente viagem a Paris servirá como uma avaliação vital de caráter para a equipe de Toure antes de retomar seus compromissos na Super Liga nacional.
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