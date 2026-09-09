O treinador marfinense insistiu que seus jogadores não devem mostrar medo diante da equipe estrelada dos anfitriões, enquanto buscam provar seu valor no maior palco da Europa.

Motivado pelo desafio que os aguarda na capital francesa, Toure disse aos repórteres: "Vamos jogar contra uma das melhores equipes da Europa, com [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue e os outros, mas não quero que eles tenham medo. Eles podem ser driblados uma, duas ou três vezes, mas precisam resistir. Depois da partida, vou perguntar o que aprenderam e o que fizeram bem."

Plenamente ciente da imensa pressão que sua equipe vai enfrentar, o técnico de 43 anos acrescentou: "Temos que dificultar a vida deles. Temos que ser corajosos, determinados, apaixonados. Vamos cometer erros, vamos sofrer, mas estou ansioso para ver como meu time vai se sair."