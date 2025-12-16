O valor milionário que o PSG foi condenado a pagar para Kylian Mbappé

O PSG foi condenado a pagar ao ex-atacante do clube, Kylian Mbappé, a colossal quantia de € 60 milhões após um tribunal francês decidir a favor da estrela do Real Madrid, nesta terça-feira. O veredito traz um fim parcial a uma das disputas mais amargas na história do futebol moderno, confirmando a reivindicação de Mbappé de que seu antigo clube reteve ilegalmente seu salário e bônus durante os meses finais de sua passagem pela capital francesa.

O tribunal constatou que o PSG deixou de pagar três meses de salários de Mbappé - cobrindo abril, maio e junho de 2024 - além de um bônus de ética e a última parcela de um bônus de assinatura do seu contrato. A quantia corresponde ao valor previamente validado pela Liga Profissional de Futebol Francesa (LFP) em duas decisões separadas no início deste ano, ambas as quais o PSG havia se recusado a cumprir.

A reivindicação inicial de € 55 milhões de Mbappé subiu para € 263 milhões com base em um pedido de reclassificação. O tribunal, composto por dois representantes dos empregadores e dois representantes dos empregados, rejeitou o pedido.