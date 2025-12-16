+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Peter McVitie

O valor milionário que o PSG foi condenado a pagar para Kylian Mbappé

Kylian Mbappé saiu vitorioso em sua amarga disputa legal com o Paris Saint-Germain depois que o tribunal francês ordenou que o clube lhe pagasse € 60 milhões em salários e bônus não pagos. A sentença representa um golpe significativo para os atuais campeões da Ligue 1, que viram sua própria contra-reivindicação de um pagamento de € 440 milhões de seu ex-jogador ser rejeitada pelo tribunal

  • Mbappé sai vitorioso na disputa legal

    O PSG foi condenado a pagar ao ex-atacante do clube, Kylian Mbappé, a colossal quantia de € 60 milhões após um tribunal francês decidir a favor da estrela do Real Madrid, nesta terça-feira. O veredito traz um fim parcial a uma das disputas mais amargas na história do futebol moderno, confirmando a reivindicação de Mbappé de que seu antigo clube reteve ilegalmente seu salário e bônus durante os meses finais de sua passagem pela capital francesa.

    O tribunal constatou que o PSG deixou de pagar três meses de salários de Mbappé - cobrindo abril, maio e junho de 2024 - além de um bônus de ética e a última parcela de um bônus de assinatura do seu contrato. A quantia corresponde ao valor previamente validado pela Liga Profissional de Futebol Francesa (LFP) em duas decisões separadas no início deste ano, ambas as quais o PSG havia se recusado a cumprir.

    A reivindicação inicial de € 55 milhões de Mbappé subiu para € 263 milhões com base em um pedido de reclassificação. O tribunal, composto por dois representantes dos empregadores e dois representantes dos empregados, rejeitou o pedido.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTA VIGOAFP

    Reivindicação contraposta rejeitada

    Outro aspecto decepcionante da decisão para o PSG foi a total rejeição pelo tribunal de seu contra-ataque financeiro. Na tentativa de virar o jogo contra seu ex-jogador, os gigantes franceses lançaram uma grande contra-reivindicação exigindo € 440 milhões de Mbappé.

    O clube argumentou que era devido a essa astronômica quantia por "danos" e uma "perda de oportunidade" causada pela saída de Mbappé sem custos de transferência, o que, segundo eles, violou um "acordo de cavalheiros" verbal. No entanto, o tribunal não encontrou base legal para essas demandas, rejeitando o argumento de que Mbappé havia concordado em abrir mão de seu salário em troca de ser reintegrado ao time em agosto de 2023.

  • "Satisfeito com a decisão"

    A disputa girou em torno do alegado acordo verbal entre o jogador e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi. O PSG há muito mantinha que a exigência de Mbappé pelo dinheiro era uma traição à sua palavra. No entanto, o tribunal trabalhista observou que o PSG não conseguiu apresentar nenhuma prova escrita de tal acordo para renunciar aos pagamentos.

    "Estamos muito satisfeitos; esta é uma vitória que esperávamos há muito tempo. Esta é a terceira vez que esta decisão foi mantida", disseram os advogados de Mbappé ao deixarem o tribunal trabalhista. "Por 18 meses, Kylian Mbappé tem exigido a mesma coisa: o pagamento de seus salários e bônus pelo trabalho que realizou.

    "Além disso, o tribunal ordenou a execução provisória, o que significa que o clube deve pagar imediatamente. O futebol não é uma zona sem lei. Esperamos que o PSG possa cumprir voluntariamente, sem que tenhamos que recorrer a um oficial de justiça; isso seria elegante. Isto não é uma questão pessoal. É simplesmente sobre o princípio fundamental: quando você faz um trabalho, você é pago por isso."

    O PSG se recusou a fazer uma declaração imediatamente após a decisão, mas foi ordenado a publicar um reconhecimento dela em seu site. Espera-se que um comunicado de imprensa seja emitido nesta terça-feira.

  • FBL-ESP-LIGA-ALAVES-REAL MADRIDAFP

    O divórcio tóxico de Mbappé e PSG

    Embora a LFP tenha declarado anteriormente que suas decisões não estavam sujeitas a novos recursos dentro das próprias estruturas da liga, esta decisão do tribunal civil tem um peso significativo. No entanto, relatos indicam que o PSG pretende recorrer da decisão novamente, prolongando ainda mais a saga. 

    A decisão serve como uma nota final e amarga para um relacionamento que prometia definir uma era. Mbappé deixou o PSG como o maior artilheiro da história do clube, com 256 gols, mas sua saída foi marcada por profundas tensões. Desde ser deixado fora da turnê de pré-temporada no Japão até o relacionamento frio com o presidente Nasser Al-Khelaifi, a separação foi tão pública quanto confusa.

    Agora brilhando pelo Real Madrid, onde já deixou sua marca na La Liga, Mbappé espera que este julgamento lhe permita finalmente fechar a porta do seu capítulo parisiense. Após vencer a batalha judicial, ele estará buscando destronar seu antigo clube ao guiar seu novo time à glória na Liga dos Campeões desta temporada. As duas equipes estão em boa posição na competição, com o PSG em terceiro lugar e um ponto à frente do Real Madrid, que está em sétimo.

