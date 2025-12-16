O valor milionário que o PSG foi condenado a pagar para Kylian Mbappé
Mbappé sai vitorioso na disputa legal
O PSG foi condenado a pagar ao ex-atacante do clube, Kylian Mbappé, a colossal quantia de € 60 milhões após um tribunal francês decidir a favor da estrela do Real Madrid, nesta terça-feira. O veredito traz um fim parcial a uma das disputas mais amargas na história do futebol moderno, confirmando a reivindicação de Mbappé de que seu antigo clube reteve ilegalmente seu salário e bônus durante os meses finais de sua passagem pela capital francesa.
O tribunal constatou que o PSG deixou de pagar três meses de salários de Mbappé - cobrindo abril, maio e junho de 2024 - além de um bônus de ética e a última parcela de um bônus de assinatura do seu contrato. A quantia corresponde ao valor previamente validado pela Liga Profissional de Futebol Francesa (LFP) em duas decisões separadas no início deste ano, ambas as quais o PSG havia se recusado a cumprir.
A reivindicação inicial de € 55 milhões de Mbappé subiu para € 263 milhões com base em um pedido de reclassificação. O tribunal, composto por dois representantes dos empregadores e dois representantes dos empregados, rejeitou o pedido.
Reivindicação contraposta rejeitada
Outro aspecto decepcionante da decisão para o PSG foi a total rejeição pelo tribunal de seu contra-ataque financeiro. Na tentativa de virar o jogo contra seu ex-jogador, os gigantes franceses lançaram uma grande contra-reivindicação exigindo € 440 milhões de Mbappé.
O clube argumentou que era devido a essa astronômica quantia por "danos" e uma "perda de oportunidade" causada pela saída de Mbappé sem custos de transferência, o que, segundo eles, violou um "acordo de cavalheiros" verbal. No entanto, o tribunal não encontrou base legal para essas demandas, rejeitando o argumento de que Mbappé havia concordado em abrir mão de seu salário em troca de ser reintegrado ao time em agosto de 2023.
"Satisfeito com a decisão"
A disputa girou em torno do alegado acordo verbal entre o jogador e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi. O PSG há muito mantinha que a exigência de Mbappé pelo dinheiro era uma traição à sua palavra. No entanto, o tribunal trabalhista observou que o PSG não conseguiu apresentar nenhuma prova escrita de tal acordo para renunciar aos pagamentos.
"Estamos muito satisfeitos; esta é uma vitória que esperávamos há muito tempo. Esta é a terceira vez que esta decisão foi mantida", disseram os advogados de Mbappé ao deixarem o tribunal trabalhista. "Por 18 meses, Kylian Mbappé tem exigido a mesma coisa: o pagamento de seus salários e bônus pelo trabalho que realizou.
"Além disso, o tribunal ordenou a execução provisória, o que significa que o clube deve pagar imediatamente. O futebol não é uma zona sem lei. Esperamos que o PSG possa cumprir voluntariamente, sem que tenhamos que recorrer a um oficial de justiça; isso seria elegante. Isto não é uma questão pessoal. É simplesmente sobre o princípio fundamental: quando você faz um trabalho, você é pago por isso."
O PSG se recusou a fazer uma declaração imediatamente após a decisão, mas foi ordenado a publicar um reconhecimento dela em seu site. Espera-se que um comunicado de imprensa seja emitido nesta terça-feira.
O divórcio tóxico de Mbappé e PSG
Embora a LFP tenha declarado anteriormente que suas decisões não estavam sujeitas a novos recursos dentro das próprias estruturas da liga, esta decisão do tribunal civil tem um peso significativo. No entanto, relatos indicam que o PSG pretende recorrer da decisão novamente, prolongando ainda mais a saga.
A decisão serve como uma nota final e amarga para um relacionamento que prometia definir uma era. Mbappé deixou o PSG como o maior artilheiro da história do clube, com 256 gols, mas sua saída foi marcada por profundas tensões. Desde ser deixado fora da turnê de pré-temporada no Japão até o relacionamento frio com o presidente Nasser Al-Khelaifi, a separação foi tão pública quanto confusa.
Agora brilhando pelo Real Madrid, onde já deixou sua marca na La Liga, Mbappé espera que este julgamento lhe permita finalmente fechar a porta do seu capítulo parisiense. Após vencer a batalha judicial, ele estará buscando destronar seu antigo clube ao guiar seu novo time à glória na Liga dos Campeões desta temporada. As duas equipes estão em boa posição na competição, com o PSG em terceiro lugar e um ponto à frente do Real Madrid, que está em sétimo.