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Spurs kitsGetty Images
Renuka Odedra

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Uniformes do Tottenham Hotspur 2026-27: novas camisas de titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Tottenham Hotspur para a temporada 2026-27.

Já surgiram as primeiras imagens vazadas e os perfis oficiais do design dos uniformes do Tottenham Hotspur para a temporada 2026-27. A Nike parece estar apostando em uma filosofia de contraste marcante para a próxima temporada, equilibrando um visual incrivelmente tradicional e clean para os jogos em casa com um design extremamente futurista e caótico para os jogos fora de casa.

O GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Tottenham Hotspur para a temporada 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Uniforme titular do Tottenham Hotspur para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    A camisa titular da temporada 2026-27, que vazou, é ideal para os tradicionalistas, abandonando alguns dos blocos de cores mais marcantes vistos nas temporadas anteriores para se concentrar em uma estética nítida e clean. A base é predominantemente branca, com detalhes em azul-marinho nos painéis laterais, nos punhos das mangas e no Swoosh da Nike.

    A característica de design que mais se destaca é uma faixa diagonal tonal altamente sutil que atravessa o tronco, inspirada diretamente nos famosos uniformes Hummel do Spurs de meados da década de 1980. Para completar o visual, o tradicional emblema do galo aparece discretamente no lado esquerdo do peito, e o logotipo vermelho brilhante do patrocinador AIA continua sendo o destaque central, marcando a reta final de seu contrato de patrocínio principal de longo prazo.



  • Uniforme de visitante do Tottenham Hotspur para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Em nítido contraste com o uniforme titular minimalista, a camisa de visitante de 2026-27, que vazou, apresenta um visual incrivelmente vibrante e caótico. A Nike utilizou uma base em azul-marinho escuro Obsidian para o tronco, mas cobriu completamente o painel frontal com um padrão gráfico digital de alta energia. Esse padrão consiste em linhas diagonais nítidas e irregulares que brilham em tons neon de rosa elétrico, roxo e laranja brilhante, criando um efeito de luz futurista e de alta velocidade.

    Para manter a clareza contra um fundo tão agitado, o emblema do Spurs, o Swoosh da Nike e os logotipos do patrocinador AIA são todos apresentados em branco puro e sólido, enquanto a parte superior das costas da camisa permanece em azul-marinho sólido para garantir que os nomes e números dos jogadores sejam facilmente legíveis.


  • Terceiro uniforme do Tottenham Hotspur para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço


    Embora as imagens conceituais específicas do terceiro uniforme ainda sejam mantidas em segredo, as primeiras informações sugerem que ele seguirá a nova diretriz da Nike para equipes de elite, provavelmente apostando em modelos retrô ou combinações de cores alternativas.