Já surgiram as primeiras imagens vazadas e os perfis oficiais do design dos uniformes do Tottenham Hotspur para a temporada 2026-27. A Nike parece estar apostando em uma filosofia de contraste marcante para a próxima temporada, equilibrando um visual incrivelmente tradicional e clean para os jogos em casa com um design extremamente futurista e caótico para os jogos fora de casa.

O GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Tottenham Hotspur para a temporada 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.