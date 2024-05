Uniformes da Copa América 2024: Argentina, Brasil, México e o que cada seleção vestirá nos EUA

Antes da Copa América 2024, as fornecedoras revelaram os uniformes das seleções, incluindo o da Argentina e do Brasil

À medida que os meses do ano avançam, não demorará muito até que a Copa América de 2024 comece, em 20 de junho, nos Estados Unidos, com a final acontecendo em Miami, em 14 de julho. Pensando nisso, as fornecedoras lançaram os uniformes das seleções participantes da competição, incluindo a atual campeã Argentina.

Do lado da Adidas, a marca revelou os uniformes principais e visitantes da Colômbia, Chile, México e Peru. As camisas ganham uma nova identidade, além dos sinais visuais tradicionais e emblemas das remodelados das seleções. Os designs são construídos para inspirar um sentimento de orgulho e pertencimento, combinando elementos tradicionais com estilo moderno.

Abaixo, a GOAL destaca para você todos os uniformes da Copa América 2024 lançados até o momento: